La trama e le anticipazioni della nuova puntata di Daydreamer – Le ali del sogno, in onda domenica 4 ottobre 2020: nell'episodio della soap vedremo Can, Ceyda e Max Mackinnon impegnati in una importante riunione di lavoro. La Red Mood Cosmetics, infatti, intende lanciare il suo marchio in Turchia. Per farlo, pensa di affidarsi proprio all'agenzia Friki Harika. Si prospetta un'enorme campagna pubblicitaria. Can entusiasma la sua squadra di lavoro, condividendo queste importanti novità. Emre, intanto, è molto preoccupato. Leyla è talmente addolorata per la fine della loro relazione, che ormai non si presenta neanche a lavoro. L'uomo tenta di avere un confronto con lei.

Leyla ed Emre si incontrano nel quartiere e finiscono con il discutere animatamente. Osman fraintende la situazione e interviene per tentare di difendere Leyla. Come abbiamo già visto nelle puntate precedenti, Sanem ha ormai rotto il silenzio con sua madre. Le ha svelato che lei e Can sono fidanzati. Dopo un'iniziale reazione carica di rabbia, la donna sembra pronta ad accettare la relazione. In un successivo confronto con Mevkibe, Sanem le spiega che Divit ha intenzioni talmente serie da essere pronto a sposarla. Sanem non riesce ad avere lo stesso coraggio con il padre. Prima di dare anche a lui la notizia, è necessario che Can regali alla fidanzata un anello di fidanzamento e le faccia una vera e propria proposta di matrimonio. Divit, intanto, affida una importante missione a Cengiz e ai creativi dell'agenzia Friki Harika. Devono provare tutti i prodotti di bellezza della Red Mood Cosmetics per poi dare una mano concreta nella realizzazione della campagna pubblicitaria. L'appuntamento con la soap turca con gli attori Can Yaman e Demet Özdemir è domenica 4 ottobre alle ore 16:35, come sempre su Canale5.