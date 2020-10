La trama e le anticipazioni della nuova puntata di Daydreamer, in onda domenica 11 ottobre 2020. L'appuntamento è alle ore 16:20. Canale5 proporrà due nuovi episodi ricchi di colpi di scena. Le cose, infatti, si metteranno davvero male per Can Divit, personaggio interpretato dal divo delle soap turche Can Yaman. Dopo una colluttazione con Fabbri, infatti, Can finirà in carcere. Ma andiamo con ordine. Ecco dove eravamo rimasti.

Dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti di Daydreamer – Le ali del sogno si era fatto sempre più complesso il fidanzamento di Sanem e Can. I due hanno deciso di vivere la loro relazione alla luce del sole. Ciò, però, ha portato all'intromissione non solo delle pettegole del quartiere ma anche di Mevkibe. Quest'ultima, dopo aver letto un'intervista in cui Can dichiara di non avere alcuna intenzione di convolare a nozze, è sempre più convinta che l'affascinante imprenditore stia prendendo in giro la povera Sanem. Inoltre, l'arrivo di Fabbri durante una cena di lavoro dove sono presenti anche Can e Sanem, rende l'atmosfera incandescente.

Anticipazioni Daydreamer puntata domenica 11 ottobre

La nuova puntata di Daydreamer va in onda domenica 11 ottobre alle ore 16:20 su Canale5, subito dopo Il segreto e prima di Domenica Live. Can decide di chiedere un incontro a Fabbri. Si reca da lui per avere un confronto e fargli una richiesta ben precisa: gli chiede di vendergli la sua quota. Fabbri si rifiuta di accontentarlo. Divit non ci vede più e così lo prende a pugni. Fabbri non attendeva altro che un passo falso. Sporge immediatamente denuncia contro Can. Alle ore 16:50, poi, va in onda il secondo e ultimo episodio della giornata. La situazione peggiora nettamente per Can Divit. Dopo aver aggredito Fabbri ed essere stato denunciato da quest'ultimo, infatti, viene raggiunto da alcuni agenti nel suo ufficio e viene arrestato davanti agli sguardi sgomenti dei suoi dipendenti.