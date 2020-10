La trama e le anticipazioni della nuova puntata di Daydreamer, in onda sabato 10 ottobre 2020: nell'episodio della soap vedremo che Sanem mostrerà a Can un luogo che è molto importante per lei. Porterà il suo fidanzato nel rifugio in cui, ancora bambina, si rintanava per scrivere. Lo sbalordisce mostrandogli una lettera che aveva scritto e che, quasi come fosse una profezia, sembra parlare proprio di lui. Leyla è sempre più affranta per la fine della relazione con Emre. Tuttavia, decide di prendere coraggio e di tornare a lavoro. Can le chiede la cortesia di non sparire per almeno una settimana. Ha bisogno di tutte le risorse per una importante campagna pubblicitaria. Poi, se lo riterrà ancora opportuno, potrà prendere un periodo di riposo per leccarsi le ferite.

C'è grandissimo fermento alla Friki Harika. Come si è potuto vedere nelle puntate precedenti, infatti, l'agenzia sta lavorando per la campagna pubblicitaria della Red mood cosmetics. Sanem presenta un progetto che colpisce tutti. Ancora una volta, la donna mostra le sue capacità. Anche lo slogan da lei scelto convince. Nella vita privata, intanto, continuano i problemi. Mevkibe si è rivelata incapace di mantenere il segreto e si è lasciata sfuggire con Melahat che Can e Sanem pensano di convolare a nozze. Melahat, a sua volta, ha informato tutte le pettegole e così il gossip ha cominciato ad alimentarsi nel quartiere. Aysun frena il loro entusiasmo, tirando fuori una rivista in cui Can dice chiaramente di non avere alcuna intenzione di sposarsi. La notizia sconvolge Mevkibe che torna a sospettare che Can voglia solo prendersi gioco di sua figlia. Intanto, Can e Sanem si recano a una cena di lavoro con Ceyda, Mackinnon ed Erdinc. Inaspettatamente vengono raggiunti da Fabbri e l'atmosfera cambia radicalmente. L'appuntamento con la soap turca con Can Yaman e Demet Özdemir è sabato 10 ottobre alle ore 16:35, come sempre su Canale5.