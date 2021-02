Annunciato da Barbara D’Urso e nei promo di Live – Non è la D’Urso, Juliano Mello non ha partecipato alla puntata del talk show di Canale5 andata in onda ieri domenica 7 febbraio. A spiegare la sua assenza è stata la conduttrice che ha fatto sapere che, nonostante gli accordi presi in precedenza, il fratello di Dayane Mello non se la sarebbe sentita di partecipare al programma:

Apriamo un file che riguarda Dayane Mello. Sapete quello che le è accaduto, stiamo per parlare di questo. Voi sapete, l’ho detto anche prima, che annunciamo nei nostro promo e a Pomeriggio5 i nostri ospiti solo quando abbiamo la certezza, la conferma scritta, che saranno nostri ospiti. Avevamo annunciato anche Juliano, fratello di Dayane Mello, ma poco prima della diretta, quindi oggi pomeriggio tardi, ci ha fatto sapere che non se la sente più di apparire in televisione e di parlare in televisione. Quindi ovviamente abbiamo fatto un passo indietro e rispettato la sua sofferenza che sicuramente durerà per giorni e giorni, immagino, perché stava veramente male.

in foto: Dayane Mello con il fratello Juliano

“Juliano Mello non apparirà in televisione per un bel po’”

A collegarsi dal Brasile con il talk di Barbara D’Urso è stata Cindy, un’amica brasiliana di Dayane: “Siamo a pezzi per quello che è accaduto con il fratello di Dayane. Non riesco nemmeno a immaginare il suo dolore. È stato un incidente stradale. Ho appena sentito Juliano e rispetto la sua decisione di non parlare”. “Lo so”, ha confermato la D’Urso, “ce l’ha detto proprio questa sera che non se la sente di andare in televisione per un bel po’ di tempo perché non se la sente. Quindi abbiamo fatto un passo indietro perché rispettiamo il suo dolore”.

Il rapporto tra Dayane Mello e il fratello Lucas

In studio, Cecilia Capriotti ha confermato che Dayane aveva raccontato anche nella Casa del Grande Fratello Vip il legame con i suoi fratelli: “Lei ha sempre parlato di Juliano e di Lucas dicendo che aveva un rapporto bellissimo con Juliano ma un forte senso di protezione nei confronti di Lucas. Trovo straziante tutto quello che è accaduto e la forza di volontà di Dayane che ha scelto di restare nella Casa”.