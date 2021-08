“Anna Pettinelli fuori dalla nuova edizione di Amici”, la reazione con un post sui social Secondo un’indiscrezione lanciata dal settimanale Chi, Anna Pettinelli non sarebbe nel parterre dei professori della prossima edizione di Amici. La speaker radiofonica, però, ha immediatamente chiarito la questione, pubblicando un post su Instagram in cui sembra voler smentire le voci circolate sul futuro dello show.

A cura di Ilaria Costabile

C'è grande fermento attorno alla prossima edizione di Amici che arriverà su Canale 5 a partire dal mese di settembre, in netto anticipo rispetto agli anni precedenti. Tante le conferme, ma tante anche le incognite relative al parterre di professori che avranno il compito di sostenere gli allievi nel loro percorso formativo nella scuola di Cinecittà. Stando ad un'indiscrezione lanciata dal settimanale Chi, sembrerebbe che ad abbandonare il cast del programma sia Anna Pettinelli. Non è tardata la risposta, piuttosto piccata, della diretta interessata che tramite social ha manifestato il suo disappunto.

La risposta di Anna Pettinelli

Da quando è stata annunciata l'edizione numero 21 del programma, non sono mancate notizie relative al cast, alle selezioni, alla struttura dello show, ma quelle decisamente più interessanti sono quelle che riguardano i professori di Amici. Ebbene, dopo la notizia che Arisa non ci sarà quest'anno in veste di insegnante di canto, sembrerebbe che anche Anna Pettinelli, ormai volto storico della trasmissione, abbia dato forfait, ma stando a quanto replicato dalla speaker radiofonica, le cose non starebbero propriamente così. Dopo la diffusione di queste indiscrezioni, infatti, ecco arrivare la risposta piccata con un post su Instagram, dove scrive: "Fatevi un bagno, un vaccino che sarebbe l’ora, siate spensierati, godetevi ‘sti spicci di vacanze e soprattutto non credete a tutto come i somari. Che volano. E volano bassi".

I nuovi prof di Amici21

Insomma, un modo nemmeno troppo velato per far intendere che il posto dietro la cattedra di Amici è ben saldo e, quindi, non sarà lei ad abbandonare il talent di Canale 5. Probabile, però, che ci siano nuovi arrivi, come quello già subodorato di Raimondo Todaro che, intanto, ha lasciato Ballando con le stelle, congedandosi da Milly Carlucci dopo ben 15 anni di collaborazione. Intanto, Lorella Cuccarini è stata confermata anche per la prossima edizione, come da lei ammesso in un'intervista al settimanale Oggi, ma non sarebbe ancora chiaro quale sia la sua collocazione, potrebbe anche passare da coach di danza a coach di canto, ma al momento non esistono ancora informazioni certe.