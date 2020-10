Anna Ascione e Gennaro Mauro parlano per la prima volta dopo la rottura a Temptation Island, in un'intervista concessa a Uomini e Donne Magazine. I fan della trasmissione si staranno chiedendo se i due, che hanno registrato già tempo fa i due infuocati falò di confronto, siano tornati insieme. Ebbene, sembra proprio di no, a giudicare dalle loro dichiarazioni.

Le parole di Anna Ascione

La partecipazione dei due a Temptation è stata all'insegna dell'attacco reciproco, una situazione che si ripete nell'intervista post programma. Nel programma di Alessia Marcuzzi Gennaro ha chiesto un falò immediato (dapprima rifiutato da Anna) e, dopo aver deciso di lasciare il programma senza di lei, è tornato sui suoi passi cercandola per un secondo confronto. Stavolta è stata Anna a decidere di andarsene e rompere con il compagno, una scelta che ha ribadito a UeD Magazine. La donna ha spiegato di aver partecipato a questa esperienza nella speranza di recuperare il loro rapporto, "capire quali fossero i reali problemi e farmi, finalmente, ascoltare da lui". Parla inoltre di "mancanze di rispetto" da parte di Gennaro, che l'ha definita "parassita":

Avevamo dei problemi, ma mai avrei pensato a quelli che lui ha rivelato in diretta nazionale senza alcuna remora. La poca sensibilità che ha avuto nel fingere e nel costruirsi un personaggio per dare l’idea di essere la vittima della coppia mettendo la sua donna, che dice tanto di amare (quando gli fa comodo), in difficoltà, mi ha dato la forza di chiudere per sempre con questa persona. In amore la meschinità per me non è contemplata […] Lui ha finto di essere una persona che in realtà, con me, non è. Se fosse stato un uomo calmo, rispettoso e razionale non avrei mai partecipato a questo programma. Mi ha deliberatamente umiliata e infangata, come d’altronde accade spesso nella quotidianità, soltanto per mettere in ombra i problemi della coppia di cui io parlavo all’inizio, così da mettermi a tacere.

Anna sul tentatore Mario Alfano

Nel corso del secondo falò, Anna ha portato un video che mostra il suo incontro con il tentatore Mario Alfano. Non è chiaro se al di fuori della trasmissione i due abbiano iniziato a frequentarsi ma certamente la Ascione conferma di apprezzare la personalità del ragazzo: "Non avevo assolutamente fiducia in Mario, non gli credevo da nessun punto di vista. A oggi, invece, posso dire che è una gran bella persone, gentile, altruista e comprensiva. Di lui mi ha colpita la sue eleganza, il suo parlar poco e il non mettersi al centro dell’attenzione. Nei momenti brutti vissuti nel villaggio lui, con discrezione e con un semplice sguardo, c’era".

Le dichiarazioni di Gennaro Mauro

"Non sto bene", afferma invece Gennaro al settimanale, "Dentro di me ci sono tante emozioni, soprattutto delusione, rabbia e vergogna. Ritengo che quello che è emerso nel villaggio sia stato imbarazzante. Era difficile trovare una svolta al nostro rapporto per via della mancata volontà di venirsi incontro. Personalmente ho evitato a lungo il problema, non rendendomi conto però che così non facevo che accrescere un mio malessere interiore". Gennaro, in particolare, è deluso dalle parole di Anna sulla sua famiglia, per cui successivamente lei si è scusata ("I genitori gli hanno insegnato zero. Io gli ho dovuto insegnare che agli anziani si dà del "tu". In quella famiglia c'è crisi di valori"). A questo punto, un ricongiungimento appare impossibile.