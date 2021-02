in foto: Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Si avvicina la quarantunesima puntata del Grande Fratello Vip, che decreterà chi dovrà lasciare la casa tra Giulia Salemi e Stefania Orlando. Andrea Zelletta, Andrea Zenga e Pierpaolo Pretelli ne hanno parlato in giardino, tentando di ipotizzare chi possa spuntarla tra le due ragazze. I tre concorrenti hanno manifestato opinioni contrastanti.

La schiettezza di Andrea Zenga sul televoto

Andrea Zenga è stato spietatamente sincero con Pierpaolo Pretelli. Mentre si interrogavano su chi, tra Stefania Orlando e Giulia Salemi, sarebbe stato in grado di superare il televoto e dunque sarebbe rimasto nella casa, Andrea Zenga non ha avuto dubbi: "Secondo me vince Stefania". Zelletta si è detto in disaccordo con lui:

"Non è detto, è un televoto talmente aperto. E poi Pierpaolo hai trovato l'amore, ti porti a casa una grande vittoria. Non bisogna buttare tutto quello che si è dato e tutto quello che si è ricevuto. Ad oggi non ci rimarrei nemmeno male per la nomination, perché siamo pochi. Io per una nomination non vado a pensare di non avere costruito niente".

I dubbi di Pierpaolo Pretelli

Pierpaolo Pretelli ha detto di non avere idea di chi possa superare la nomination, ma ha ammesso che se uscisse Giulia Salemi sarebbe molto dispiaciuto per lei: "Mi dispiace più per lei, anche perché tra dieci giorni finisce tutto. Forse, però, questo non era il percorso che lei avrebbe desiderato. Voleva stringere più rapporti e vivere questa cosa con me le ha tolto il tempo per farlo. Io avevo preventivato che avrebbe ricevuto tutte quelle nomination". Intanto, al momento il televoto tramite il sito ufficiale del Grande Fratello Vip è sospeso per via di un problema tecnico. Al contrario è ancora possibile esprimere la propria preferenza tramite sms. Dunque, l'opzione a pagamento è ancora valida. Non resta che attendere venerdì 19 febbraio per scoprire chi dovrà lasciare la casa.