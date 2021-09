Andrea Iannone verso il cast di Ballando con le Stelle 2021 Si arricchisce di stelle il cast della nuova edizione dello show del sabato sera di Milly Carlucci, al via dal prossimo 16 ottobre. Tra i nomi dei concorrenti che potrebbero scendere in pista nell’edizione 2021, si aggiunge quello di Andrea Iannone, il pilota di motociclismo in stop dalle gare da novembre 2020, quando è arrivata la squalifica per la positività ai test anti doping.

A cura di Giulia Turco

Andrea Iannone concorrente di Ballando con le stelle 2021. Un'ipotesi che potrebbe presto diventare realtà per il campione di motociclismo che in attesa di ritornare in sella alla sua moto, potrebbe scaldare i motori su una pista di ballo, quella di Milly Carlucci. Secondo TvBlog, le trattative tra Iannone e il programma sono attualmente in corso, ma per avere l'ufficialità c'è ancora tempo considerando che lo show danzerino del sabato sera prenderà il via con la nuova edizione a partire dal 16 ottobre.

Andrea Iannone è in stop dal motociclismo

A novembre 2020 Andrea Iannone è stato squalificato dalle gare per 4 anni. Una decisione presa in via definitiva dal TAS, dopo che il pilota ha perso il ricorso sul caso, che lo ha portato in tribunale dopo essere risultato positivo ai test antidoping. Purtroppo sembra difficile ipotizzare un rientro in pista per il centauro abruzzese che ha alle spalle una carriera da professionista lunga 15 anni (dal 2005 al 2019). Nel frattempo Iannone ha intrapreso un'attività secondaria, aprendo un locale di ristorazione a Lugano. Ora, una nuova soddisfazione potrebbe venire dal mondo della tv, sempre che il pilota trovi un accordo con la produzione del programma, sull'immagine mediatica che vorrà dare al suo percorso.

Il cast di Ballando con le stelle 2021

Tra le ultime “stelle” ad aver confermato la loro presenza nel cast di Milly Carlucci c’è Albano Carrisi, che dopo un serrato “corteggiamento” da parte della conduttrice avrebbe ceduto alle sue lusinghe accettando di scendere in pista il prossimo ottobre. Tra i nomi dei papabili concorrenti in gara nelle ultime settimane sono comparsi quelli di Morgan del quale sembra esserci ormai la certezza, Paola Barale, mentre sembra sia sfumata l’ipotesi Arisa. Tra i personaggi più corteggiati restano i campioni olimpici di Tokyo 2021 Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs. Quest’ultimo potrebbe partecipare come Ballerino per una notte.