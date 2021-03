Amici di Maria De Filippi sta per arrivare alla fase serale, in onda in prima serata a partire da sabato 20 marzo. Nel frattempo, nella consueta fascia pomeridiana, sabato 13 marzo alle 14,10 va in onda lo speciale del programma nel quale verranno annunciati gli allievi che hanno accesso al serale. Ospiti della puntata saranno Arisa, Annalisa e Gaia che canteranno i brani presentati a Sanremo 2021. Assente Irama, ancora in isolamento per via della positività di un membro del suo staff al Covid-19. Infine, sarà presentato anche il nuovo direttore artistico del programma Stéphane Jarny, che prenderà il posto di Giuliano Peparini.

Quali sono gli allievi ammessi al serale

Finora sono cinque gli allievi della scuola di Amici che si sono già aggiudicati un posto nella fase serale. Sono tre cantanti, Gaia, Sangiovanni ed Enula, e due ballerini, Samuele e Rosa. Come rivelano le anticipazioni dello speciale di sabato 13 gennaio, nel corso della puntata Sangiovanni scoprirà di aver ricevuto il disco d'oro per il suo inedito Lady. Secondo Rudy Zerbi, la cantante Ibla non meriterebbe il serale, mentre Arisa è fortemente convinta delle sue potenzialità. Stessa situazione per Raffaele: Zerbi contrario, mentre Aria pensa che dovrebbe ricevere la maglia. Secondo Anna Pettinelli, Esa e Deddy non meritano di continuare il loro percorso, ma a salvarli potrebbe essere Rudy.

Quando inizia il serale di Amici 2021

A partire dal 20 marzo, la prima serata del sabato sera sarà dedicata ad Amici 2020/2021, il talent di Maria De Filippi che andrà a prendere il posto di C'è posta per te, per 9 puntate. Secondo le anticipazioni rivelate da 361 Magazine, la conduttrice ha fortemente voluto Stefano De Martino tra i giudici del programma. Confermata, sempre secondo le indiscrezioni, anche la presenza di Sabrina Ferilli che avrà il compito, come ad Amici Speciali, di giudicare le performance degli allievi. Diversamente dagli altri anni però, potrebbero essere introdotte alcune novità in merito al regolamento del serale.