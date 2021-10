Amedeo Goria a Vera Miales dopo il GF: “La mia famiglia verrà sempre prima di tutto” Amedeo Goria e Vera Miales si sono confrontati nuovamente nello studio di Pomeriggio Cinque, in seguito alla presunta gravidanza della modella. Dopo l’eliminazione del giornalista dal GF Vip, i due hanno avuto modo di incontrarsi solo una volta, ma a quanto pare sono pronti a ricominciare insieme, sebbene per l’ex gieffino è importante mettere in chiaro che “la mia famiglia viene prima di tutto”.

A cura di Ilaria Costabile

Tra le storie di cui si è più parlato durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip c'è, senza dubbio, quella di Vera Miales e Amedeo Goria che si sono confrontati nuovamente durante la puntata di Pomeriggio Cinque in onda venerdì 22 ottobre. Si è tornati a parlare nuovamente della presunta gravidanza della modella e della possibilità per il giornalista di diventare di nuovo padre, cosa che in realtà non sarebbe nei suoi piani.

Le parole di Vera Miales sulla gravidanza

Dopo l'uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, Amedeo Goria e Vera Miales non si erano ancora incontrati, "Mi faccio desiderare" ha spiegato la modella che è più volte entrata nella Casa più spiata d'Italia per fare una sorpresa al suo compagno. Se la prima volta il giornalista aveva accolto con gioia l'arrivo della sua dolce metà, la seconda volta, quando si è trattato di affrontare la gravidanza della modella, fotografata con un pancino sospetto. A questo proposito sulla questione è intervenuta Barbara D'Urso che ha chiesto alla sua ospite di spiegare cosa fosse accaduto. Dopo un po' di resistenza, poi, Miales ha risposto:

Io credo che non rispondere agli attacchi sia una forma di educazione, anche a Guenda non ho risposto. Anche perché se invece era vero che ero incinta, io comunque ho subito. Io lo pensavo davvero, perché ho saltato le mie cose, ma invece è stato un insieme anche di traumi che Amedeo conosce molto bene.

Amedeo Goria conferma il ritorno con Vera

Il giornalista, però, non ha nascosto le sue perplessità nel diventare padre, tanto che in una recente intervista ha rivelato che i rapporti con Vera si erano raffreddati: "Beh sì, sapete che ho passato tre giorni terribili, pensavo al fatto che sarei potuto diventare padre di nuovo. Ma io e Vera abbiamo parlato e abbiamo deciso di rimettere in piedi la nostra storia, lei è la mia compagna, quindi adesso vediamo come va". Una bella dichiarazione di intenti quella dell'ex gieffino, commentata anche dalla modella che, infatti, dichiara: "Io sono sicura che Amedeo mi ama, a modo suo, però mi ama". Intanto, collegato da fuori la porta rossa, Goria ha aggiunto: "Vera, però, sa benissimo che per me la mia famiglia verrà sempre prima di tutto, Guenda, Gianamedeo e la stessa Maria Teresa" aggiungendo che se lui ha dichiarato di essere entrato da single nella casa, era semplicemente un modo per proteggere Vera.