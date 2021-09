Amedeo Goria entra da single al GF Vip, Vera Miales: “Staremo a vedere” Amedeo Goria ha fatto la sua entrata al Grande Fratello Vip senza smentire la sua fama da donnaiolo. Il giornalista, infatti, ha dichiarato di essere entrato da single, peccato che fuori la casa di Cinecittà ci sia Vera Miales, la modella con cui ha una relazione da diversi mesi. Lei, di contro, ha commentato sui social le sue dichiarazioni: “Cancella singletudine dal tuo vocabolario, altrimenti quando uscirai dalla casa forse non mi troverai” ha scritto sarcastica in alcune storie su Instagram.

A cura di Ilaria Costabile

La prima puntata del Grande Fratello Vip, arrivato alla sua sesta edizione ha già manifestato tutto il suo potenziale, dopo la sapiente scelta dei personaggi adoperata da Alfonso Signorini, e sin dai primi ingressi non mancano elementi che potrebbero sfociare in futuri incontri o scontri. Tra i primi a far parlare di sé, c'è Amedeo Goria. Il giornalista, infatti, noto per la sua fama da donnaiolo si è definito "single" entrando nella casa più spiata d'Italia, ma la sua compagna, Vera Miales, non sembra essere molto d'accordo con queste sue affermazioni.

I commenti di Vera Miales ad Amedeo Goria

Goria lo dice chiaramente: "Io entro da single, spero che lei lo accetti" riferendosi alla modella che ormai da mesi appare al suo fianco. Insomma, nonostante il tempo che passa, il cronista sportivo non perde la sua passione per le donne e sapendo di aver messo piede in un luogo in cui pullulano le tentazioni ha ben pensato di concedersi questa licenza, entrando come uomo non impegnato. Vera Miales ha quindi commentato le sue dichiarazioni con alcune story su Instagram: "Sei single? Spero che lei accetti? Staremo a vedere amore mio" scrive sarcastica la modella che, nel proseguire della puntata, individua altri momenti significativi in cui la definisce un'amica, aggiungendo che però vorrebbe godersi la sua libertà, nonostante sia consapevole di essere piuttosto maturo, in termini d'età. Lei, serafica, ha così commentato:

Certo che ti conosco amore, non aver paura. Goditi la tua libertà, ma inizia a cancellare la parola singletudine dal tuo vocabolario! Altrimenti non troverai quando uscirai dalla casa.

La passione tra Amedeo Goria e Vera Miales

Eppure, solo qualche mese fa, era stato proprio Amedeo Goria a sottolineare quanta complicità ci fosse tra lui e la sua compagna, evidenziando anche il fatto che tra loro ci fosse una grande intesa sotto le lenzuola, come ha chiarito lei anche a Fanpage.it. Nonostante i dubbi sulla veridicità della loro relazione, affrontati anche in alcune puntate di Pomeriggio Cinque o Live-Non è la D'Urso, a quanto pare il legame sembrava aver resistito.