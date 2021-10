Scontro tra Guendalina Goria e Vera Miales per Amedeo Goria: “Ti prendi gioco di un uomo di 67 anni” Scontro tra Guendalina Goria e Vera Miales al Grande Fratello Vip: “Deve tenere presente quelli che sono i tuoi affetti, quindi non è abbastanza corretto da parte sua. Una serie di cose non ci sono quadrate”. Alfonso Signorini abbandona lo studio: “Stai giocando con tutti. Non c’è nulla di male, ma tu devi ammetterlo”.

Guendalina Goria è arrivata sul tappeto rosso del Grande Fratello Vip per parlare con suo padre Amedeo Goria. Una bella notizia per lui, presto Guendalina sposerà Mirko Gancitano. Ma c'è anche un ammonimento per il comportamento da Vera Miales: "Non abbiamo molto apprezzato questa cosa, ma si può sempre migliorare". Poi c'è stata la sorpresa: un vero e proprio faccia a faccia tra le due, Vera Miales e Guendalina Goria.

Lo scontro tra Guendalina Goria e Vera Miales

Guendalina ha dato sostanzialmente della bugiarda a Vera Miales: "Io non ho niente contro di te, ma quello che penso che dall'inizio del percorso di mio padre al Grande Fratello, tu non lo hai mai veramente supportato. Lo hai ridicolizzato, chiamandolo polpettino e tante altre cose". E ancora:

Quello che io ho notato è che il tuo desiderio era quello di venire qui, fare interviste, farti invitare. Tu sei una donna bellissima e magari questa può essere una chance per te e non ci sta niente di grave. Io me la prendo quando si gioca con la gravidanza. Io soffro di endometriosi, è una malattia di cui si parla molto poco. Manila ha parlato di paternità e maternità negata, sul tema della gravidanza non si può giocare e, permettimi, ci sono state un po' troppo di coincidenze.

La risposta di Vera Miales e Alfonso Signorini lascia lo studio

Dopo un'iniziale scena muta, Vera Miales si arrampica sugli specchi e prova una replica: "Ho paura di parlare a questo punto. Amedeo sa bene tutto quello che è successo. Alla produzione ho portato lettere e certificati, perché tutto quello che dico io è tutto vero. Proprio perché io voglio tanto bene a lui e a voi, io capisco benissimo Manila e capisco benissimo te…". Alfonso Signorini a un certo punto abbandona lo studio quando lei prova a spiegare dell'ultima notte: "Non volevo mandarti in bianco". Poi l'affondo sui paparazzi: "Li conosco tutti ma non ne conosco nessuno di San Benedetto del Tronto".

Le parole di Guendalina Goria

Guendalina Goria si è detta orgogliosa di suo padre e dell'uomo che è. Ha raccontato il suo rapporto con lui e di come abbia sofferto da piccola per la separazione con la mamma, Maria Teresa Ruta.

Sono orgogliosa di te e sono fiera dell'uomo che sei. Quando ero bambina tu non c'eri e io ne soffrivo. Ti chiedevo di tornare quando tu non tornavi. Pensavo fosse colpa mia, che non ero brava a tenerti accanto a me e poi ho capito che tu e mamma eravate separati. Quando abbiamo cominciato a vivere insieme, quando ho fatto il centro sperimentale, ho scoperto il papà straordinario che sei.

La punzecchiatura a Vera Miales

Guendalina Goria non ha apprezzato il comportamento di Vera Miales. Lei è partita con un po' di sospetto nei confronti della compagna del papà, lo ha spiegato lo stesso Amedeo Goria. Ed è un sospetto confermato dalle parole di Guendalina:

Vera deve tenere presente quelli che sono i tuoi affetti, quindi non è abbastanza corretto da parte sua. Una serie di cose non ci sono quadrate. Non ho niente in contrario con il gossip, anzi a volte più aiutare, però penso che una persona ti debba sostenere piuttosto che costringerti a elaborare una notizia così delicata all'interno della casa. Non abbiamo molto apprezzato questa cosa, ma si può sempre migliorare. Noi siamo per il perdono.

Mirko Gancitano chiede la mano di Guendalina

Mirco, il compagno di Guendalina chiede la mano di sua figlia ad Amedeo Goria: "Grazie a te e Maria Teresa per aver dato alla luce una ragazza come Guenda. Ti stimo come uomo e come padre. Per me era molto importante essere qui. Qualche settimana fa, ho chiesto a Guenda di chiederle di diventare mia moglie. Cercherò di essere un uomo perfetto per lei, come si faceva una volta, volevo chiederti la mano di tua figlia".