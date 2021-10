Amedeo Goria piange per Vera Miales al GF Vip, la reazione della figlia Guenda: “Papà, rinsavisci” Al Grande Fratello Vip, Amedeo Goria è scoppiato a piangere quando ha visto Vera Miales. La sua fidanzata, infatti, è entrata nella casa per fare chiarezza sul gossip che la vedeva in dolce attesa. Ha spiegato di non essere incinta, ma di avere avuto una gravidanza isterica. La reazione di Guenda Goria, figlia del giornalista sportivo, non si è fatta attendere.

A cura di Daniela Seclì

Nella puntata del Grande Fratello Vip, trasmessa lunedì 11 ottobre, è avvenuto l'incontro tra Vera Miales e Amedeo Goria. Il giornalista sportivo, infatti, attendeva di sapere se la sua fidanzata fosse davvero in dolce attesa. La modella e barista 36enne ha spiegato: "Purtroppo non sono incinta, ma ho avuto una gravidanza isterica". La reazione di Guenda Goria non si è fatta attendere. Ma andiamo con ordine.

Amedeo Goria incontra Vera Miales e scoppia a piangere

Vera Miales è entrata nella casa del Grande Fratello Vip vestita da sposa. In lacrime, ha spiegato che quell'abito rappresentava la sua purezza e fedeltà. Amedeo Goria, mettendo in dubbio che un eventuale bebè potesse essere suo, l'ha ferita. Si aspettava che il suo compagno la difendesse, anziché prestare il fianco a commenti sgradevoli nei suoi confronti. Amedeo è scoppiato a piangere. Secondo alcuni per il sollievo di apprendere che non sarebbe diventato papà, per altri per l'amore che prova per Vera. Il giornalista ha spiegato: "Ti amo a modo mio. Mi scuso per le cose che ho detto. Non ti lascerò mai e ti sarò sempre vicino", ha anche aggiunto – in lacrime – che se dovesse arrivare un bebè ne sarebbe felice e che non vede l'ora di raggiungerla fuori dalla casa.

La reazione della figlia di Amedeo Goria

Che Guenda Goria non nutra una particolare simpatia per Vera Miales, è ormai assodato. Alex Belli, infatti, ha confidato ad Amedeo Goria che la figlia, in sua presenza, avrebbe rivolto spesso delle frecciatine alla moldava. Inoltre, lo stesso Amedeo Goria, quando si è scatenata l'ipotesi della gravidanza a seguito di una segnalazione arrivata a Fanpage.it, ha dichiarato: "Immagino Guenda, che già non vedeva benissimo Vera". E, in effetti, durante la puntata è arrivato il tweet della figlia nata dalla relazione con Maria Teresa Ruta: "Papà rinsavisci". Alfonso Signorini ha letto il cinguettio in diretta e il giornalista ha replicato: "Guenda ha sempre ragione, come Maria Teresa. Se ho già mollato Vera? No, Vera è più che mai con me". Lapidaria Adriana Volpe: "Un corpo al cerchio e uno alla botte".