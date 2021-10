“Ambra Angiolini non era consenziente”, i legali dell’attrice sul comunicato di Striscia la Notizia Gli avvocati di Ambra Angiolini annunciano di stare valutando il ricorso alle vie legali contro Valerio Staffelli e il programma Striscia la Notizia. Ritengono, infatti, che ci sia stata una “illegittima intromissione e spettacolarizzazione” della “dolorosa e privata” vicenda dell’attrice. Inoltre, smentiscono che Angiolini sia stata consenziente nella consegna del Tapiro d’Oro.

A cura di Daniela Seclì

I legali di Ambra Angiolini valutano delle iniziative contro Valerio Staffelli e il programma Striscia la Notizia. Un nuovo tassello si aggiunge al vespaio che si è sollevato in questi giorni, dove in molti hanno accusato il tg satirico di avere spettacolarizzato il dolore di una donna che aveva da poco messo fine a una lunga relazione con il suo compagno, Massimiliano Allegri, a seguito di un tradimento.

Le legali di Ambra: "Illegittima intromissione e spettacolarizzazione"

In queste ore, il programma di Antonio Ricci si è difeso sostenendo che Ambra Angiolini non fosse contraria alla ricezione del Tapiro d'Oro: "Nessuna fuga, richiesta di spegnere le telecamere o segnali di fastidio". Le legali dell'attrice, Valeria De Vellis e Daniela Missaglia, non sono d'accordo:

"Si valuta iniziativa su Staffelli e Striscia per illegittima intromissione e spettacolarizzazione. I legali di Ambra Angiolini si riservano di valutare ogni migliore iniziativa a tutela della loro assistita in considerazione dell'illegittima intromissione e conseguente spettacolarizzazione di una vicenda privata e dolorosa da parte del Signor Valerio Staffelli".

Inoltre, De Vellis e Missaglia, contestano anche il comunicato inviato da Striscia La Notizia in risposta al Ministro Elena Bonetti, soprattutto dove si afferma che "la Signora Ambra Angiolini fosse consenziente".

Ambra Angiolini assente al Salone del Libro

Ambra Angiolini, inoltre, era attesa in queste ore al Salone del Libro dove avrebbe dovuto prendere parte alla presentazione di "Oliva Denaro", libro di Viola Ardone. L'attrice, tuttavia, ha preferito non esserci. Una decisione presa dalla casa editrice Einaudi e dall'ufficio stampa di Ambra Angiolini che hanno deciso di comune accordo di "sottrarre lei e la figlia al clamore mediatico di questi giorni". Paolo Repetti, direttore di Einaudi Stile Libero, ha motivato così l'assenza dell'attrice: "Ad Ambra questo libro è piaciuto molto, ma sia noi come casa editrice che l'ufficio stampa abbiamo preferito che restasse a Milano. Ovviamente ci scusiamo di questa modifica del programma".

La fine della relazione di Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri

Il gossip sulla fine della relazione tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri è scoppiato lo scorso mercoledì 13 ottobre, quando il settimanale Chi ha pubblicato le foto che ritraevano l'attrice in lacrime e ha svelato che la relazione con l'allenatore della Juventus era finita nel peggiore dei modi. L'inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli, allora si è recato sotto casa di Ambra Angiolini per consegnarle il tapiro. In molti hanno reputato questa scelta di pessimo gusto. La prima a protestare è stata la figlia di Ambra, che si è sfogata su Instagram: "È stata tradita, perché infierire?". Poi, è intervenuta anche la quarantaquattrenne che ha ringraziato tutti per l'affetto con cui l'hanno sommersa. Al contrario, Massimiliano Allegri si è trincerato dietro a un no comment: “Della vita privata non ne ho mai parlato e non intendo parlarne. Sono due cose che ho sempre diviso. Va bene così, parliamo della partita”.