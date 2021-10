Ambra Angiolini in lacrime per tapiro Allegri: “Amore folle, vi siete schierati vedendomi sola” Scossa dalle recenti vicende che hanno portato la sua separazione con Massimiliano Allegri su un piano pubblico e mediatico, l’ex ragazza di Non è la Rai non è riuscita a trattenere l’emozione, un misto di dolore e gratitudine per l’affetto che colleghi dello spettacolo e fan, le stanno dimostrando in questi giorni: “Grazie per quello che sto vedendo. Vedere questo muro di amore folle che si è schierato davanti a una persona che evidentemente ora non riesce a farlo da sola è commovente”.

Ambra Angiolini è scoppiata in lacrime in diretta durante la conduzione del suo programma Le Mattine su Radio Capital, nella puntata in onda venerdì 15 ottobre. Scossa dalle recenti vicende che hanno portato la sua separazione con Massimiliano Allegri su un piano pubblico e mediatico, l'ex ragazza di Non è la Rai non è riuscita a trattenere l'emozione, un misto di dolore e gratitudine per l'affetto che colleghi dello spettacolo e fan, le stanno dimostrando in questi giorni: "Grazie per quello che sto vedendo. Vedere questo muro di amore folle che si è schierato davanti a una persona che evidentemente ora non riesce a farlo da sola è commovente", ha detto in diretta radio. "Il mio senso di gratitudine non sbaglia, quello che mi sento di dire è grazie! Sto vedendo tanta bellezza".

Le polemiche sul tapiro ad Ambra Angiolini

Ha sollevato polemiche e indignazione il servizio di Striscia la Notizia che ha mandato in onda la consegna del Tapiro d’oro da parte di Valerio Staffelli ad Ambra Angioli. L’ex ragazza di Non è la Rai è fresca di separazione da Massimiliano Allegri. Una rottura dovuta a quanto pare alla scoperta di un tradimento. Non c’è dolore più grande e momento più intimo che una persona possa vivere in un contesto come questo e ciò nonostante la Angiolini è riuscita a replicare con ironia al servizio di cattivo gusto del tg satirico. A prendere le sue diverse pubblicamente è tata in primo luogo la figlia che si è sfogata su Instagram, poi l’amica e collega Laura Chiatti che ha criticato duramente quanto accaduto:

Essere un personaggio pubblico consiste nell'essere esposti al giudizio altrui, ma non dà a nessuno il diritto di poter offendere, insultare o deridere ciò che non ha nulla a che vedere con l’aspetto professionale e che fa parte di una sfera privata che va tutelata sempre sopra ad ogni cosa.

La fine della storia con Massimiliano Allegri

Le indiscrezioni sulla fine della relazione che Ambra Angiolini avrebbe fatto di tutto per far funzionare, circolavano già da mesi. Avevano lasciato ben sperare le imagini pubblicate sulle riviste patinate risalenti all’estate, che lo avevano mostrati spensierati e felici in Costiera Amalfitana. Nulla da fare però, Ambra Angioli e l’allenatore della Juventus hanno chiuso definitivamente dopo, a quanto pare, un tradimento scoperto dall’attrice. Sulle pagine di Chi Ambra è stata immortalata mentre lascia da sola Milano con la sua valigia: "Un colpo al cuore per lei che ha provato a salvare il rapporto fino alla fine”, si legge sulle pagine della rivista di Signorini.