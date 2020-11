Tra i programmi di stasera mercoledì 18 novembre c'è una nuova puntata del game show musicale "All Together Now" su Canale 5. Il fortunato programma, condotto da Michelle Hunziker e giunto alla terza edizione, continua anche questa sera con l'esibizione dei concorrenti rimasti in gara. A giudicarli, oltre al famoso "Muro" composto da 100 personaggi appartenenti al mondo della musica e dello spettacolo, è la giuria d'eccezione composta da Rita Pavone, Anna Tatangelo, J-Ax e Francesco Renga. In palio per il vincitore un montepremi di 50.000 Euro.

Gli altri programmi che andranno in onda questa sera saranno il match Bosnia Erzegovina – Italia su Rai Uno, valido per la UEFA Nations League, "Chi l'ha visto?" su Rai Tre e il programma d'approfondimento "Stasera Italia – Speciale" su Rete Quattro.

Tra i film di stasera 18 novembre 2020 segnaliamo il film drammatico "Resta con me" su Rai Due, il thriller "Sherlock Holmes – Giochi di ombre" su Italia Uno e la commedia "Beata ignoranza" su Rai Movie.

Scopriamo adesso quali sono gli altri film e programmi in onda questa sera in prima e in seconda serata sulle principali reti Rai, Mediaset, su Sky Cinema Uno e sulle altre reti del digitale terrestre.

Stasera in TV sulla Rai

Vediamo cosa c'è stasera in TV in prima e in seconda serata sui canali Rai.

Rai Uno

20:30: UEFA Nations Leaugue 2020/2021: Bosnia Erzegovina – Italia (Programma sportivo)

Tg1 60 secondi (Programma d'informazione) 23:05: Porta a porta (Programma d'approfondimento)

Porta a porta (Programma d'approfondimento) 00:40: Rai News 24 (Programma d'informazione)

Rai Due

21:20: Resta con me (Film drammatico)

Re Start (Rubrica d'approfondimento) 00:50: Rex – "Un uomo solo" (Serie tv)

Rai Tre

21:20: Chi l'ha visto? (Programma d'approfondimento)

TG3 Linea Notte (Programma di informazione) 01:00: Meteo 3 (Programma di informazione)

Stasera in TV su Mediaset

Ecco, invece, quali sono i film ed i programmi in onda in prima e in seconda serata sui canali Mediaset.

Rete Quattro

21:20: Stasera Italia – Speciale (Programma d'approfondimento)

City Hall (Film drammatico) 01:59: TG4 – Ultima ora (Programma d'informazione)

Canale 5

21:20: All together now (Programma d'intrattenimento)

Tg5 – Notte (Programma d'informazione) 01:19: Meteo.it (Programma di informazione)

Italia Uno

21:20: Sherlock Holmes – Gioco di ombre (Thriller)

Dark Shadows (Film fantastico) 02:10: Studio Aperto – La giornata (Programma di informazione)

Stasera in TV su Sky Cinema Uno

21:00: 100×100 Cinema (Rubrica cinematografica)

Petra – "Messaggeri dell'oscurità" (Serie tv) 22:50: Petra – "Morti di carta" (Serie tv)

Stasera in TV sulle altre reti del digitale terrestre

Di seguito troverete la programmazione di stasera degli altri canali del digitale terrestre.

Rai Movie

21:10: Beata ignoranza (Film commedia)



23:00: Movie Mag (Rubrica cinematografica)

Rai Premium

21:20: Maiorca Crime – "L'icona dell'oligarchia" (Serie tv)

22:10: Maiorca Crime – "Il fan numero uno" (Serie tv)

Rai Storia

21:10: 1940. L'Italia in guerra (Documentario)

22:10: La TV di Liliana Cavani – Un romanzo di formazione (Documentario)

La5

21:10: Un principe per Natale (Film commedia)

22:55: Uomini e donne (Programma d'intrattenimento)

La7

21:15: Atlantide – Storie di Uomini e di Mondi (Documentario)

01:00: Tg La7 (Programma di informazione)

La7d

21:45: The Good Wife – "Actus Regus" (Serie tv)

22:35: The Good Wife – "La legge non è uguale per tutti" (Serie tv)

TV8

21:45: X Factor 2020 (Talent show)



00:00: Piacere Maisano – L'immigrazione (Programma d'intrattenimento)

Real Time

21:20: Malati di pulito (Docureality)

22:15: Malati di pulito (Docureality)

Cielo

21:15: Storm Cell – Pericolo dal cielo (Film d'azione)

23:15: L'educazione sentimentale di Eugenie (Film erotico)

Nove

21:25: Diverso da chi? (Film commedia)

22:45: Fake – La fabbrica delle notizie (Programma d'approfondimento)

Paramount

21:10: Miss Marple (Serie tv)

23:00: Miss Marple (Serie tv)

Iris

21:00: Mediterraneo (Film drammatico)

23:14: Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare di agosto (Film commedia)

Dmax

21:25: Una famiglia fuori dal mondo – Speciale (Docureality)

22:20: Una famiglia fuori dal mondo (Docureality)

Focus

21:15: Wild North America (Documentario)

23:15: Speciale Focus Live 2020 (Documentario)

Top Crime

21:10: Law & Order – Unità Speciale: "Che entrino i pagliacci" (Serie tv)

22:00: Law & Order – Unità Speciale: "Spito di servizio" (Serie tv)