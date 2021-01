Alda d’Eusanio rischia la squalifica a meno di 24 ore dall’ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip. La celebre presentatrice, entrata in corsa per vivere le ultime settimane di gioco insieme ai concorrenti che hanno reso popolare questa fortunata edizione del reality condotto da Alfonso Signorini, ha pronunciato una parola che qualche mese fa era costata la squalifica a Fausto Leali. Alda è al tavolo con Tommaso Zorzi e Carlotta Dall’Isola. Il tono della discussione è conviviale, si parla di cibo quando la D’Eusanio si lascia sfuggire: “Perché, vedi qualche ne*ro?”. Giulia Salemi prova a intervenire e dice: “Prima che fraintendano…”, ma Tommaso Zorzi prova a coprire l’incidente ed esclama: “Andiamo avanti”.

Il precedente con Fausto Leali

Difficile evitare la squalifica di Alda. Per lo stesso motivo, all’inizio di questa edizione del Grande Fratello Vip, era stato squalificato il cantautore Fausto Leali. Anche il cantautore aveva utilizzato la parola “ne*ro”, riferendosi ad Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli, pur senza avere pienamente compreso la portata di quel termine e la sua valenza offensiva e razzista.

Il Grande Fratello non si è ancora espresso

Lo scivolone di Alda D’Eusanio al Gf Vip si è consumato solo pochi minuti fa e la produzione del Grande Fratello non si è ancora espressa sulla vicenda. Qualora si dovesse decidere per la squalifica lampo di Alda – che avrebbe tempi addirittura più ridotti di quella di Stefano Bettarini – è probabile che il televoto aperto questa settimana sarà annullato senza alcuna eliminazione. Il video della gaffe di Alda D’Eusanio è già diventato virale. Sarà difficile, in queste condizioni, evitare alla conduttrice e neo concorrente del reality show almeno un provvedimento disciplinare. Ma sarà il GF a fare chiarezza nel corso della puntata di lunedì 1 febbraio.