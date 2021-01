Alda D’Eusanio entra nella Casa del Grande Fratello Vip da concorrente. La popolare conduttrice ha accettato l’invito di Alfonso Signorini e ha varcato la porta rossa nel corso della trentacinquesima puntata del reality show. L’ingresso di Alda nella Casa era stato annunciato a sorpresa lunedì 25 gennaio. È l’ultimo ingresso di questa edizione, che si concluderà il 1 marzo. Dunque, il GF Vip si arricchisce di un nuovo concorrente quando sono già stati proclamati due finalisti, Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli.

Il privilegio di Alda D’Eusanio

In collegamento con lo studio del Gf Vip durante la trentaquattresima puntata andata in onda il 25 gennaio, Alda si era detta lei stessa sorpresa di avere accettato la proposta del conduttore Alfonso Signorini. “Come hai fatto a trascinarmi in questa incredibile avventura? Mai dire mai nella vita”, aveva detto la D’Eusanio al presentatore. La giornalista si è comunque assicurata di avere un privilegio: non solo di avere una stanza tutta per sé per avere un po' di privacy, ma anche la possibilità di portare dei libri con sé. Si tratta di un unicum nella storia del reality, che potrebbe portare a un dibattito culturale tra le mura della Casa. Del resto si tratta di un'edizione assolutamente imprevedibile e piena di sorprese.

Il ruolo di Alda D’Eusanio nella Casa

Alda entra nella Casa in qualità di concorrente ma l’ingresso arrivato a poche settimane della finale chiarisce che la conduttrice non entrerà in gioco con l’obiettivo di vincere, impresa complicata in considerazione del fatto che i concorrenti che vivono nella Casa di Cinecittà da mesi godono da tempo del sostegno dei loro fan. È più probabile che da Alda ci si aspetti un ruolo da guest star, a metà tra un concorrente e un’opinionista con la possibilità per la D’Eusanio di scuotere la vita dei concorrenti nel corso dell’ultimo mese del reality.