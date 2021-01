La notizia è ufficiale: Alda D'Eusanio sarà la nuova concorrente del Grande Fratello Vip, l'ultima di questa edizione. Sembra incredibile, ma la produzione ha deciso di giocare un'ultima carta nonostante il reality si stia avvicinando alle battute conclusive: Alfonso Signorini lo ha annunciato nel corso della trentaquattresima puntata in onda lunedì 25 gennaio.

Come hai fatto a trascinarmi in questa incredibile avventura?! Mai dire mai nella vita.

Quando Alda D'Eusanio entrerà nella Casa

La conduttrice e opinionista farà il suo ingresso al GF Vip nella puntata in onda venerdì 29 gennaio. Dunque si aggregherà nel cast, per paradosso, quando il reality avrà già ufficializzato i primi due finalisti dell'edizione. La D'Eusanio si godrà appena un mese di permanenza nel reality, dal momento che il Grande Fratello durerà ancora sino a fine febbraio. Una sorta di "vacanza" rispetto alla lunga permanenza dei concorrenti entrati per primi, che sono nella Casa ormai da metà settembre 2020.

Alda D'Eusanio, la carriera e il percorso in tv

70 anni compiuti lo scorso ottobre, Alda D'Eusanio ha iniziato come giornalista su Rai2, occupandosi tra l'altro di politica, sport e scienza, per poi lavorare come conduttrice e autrice di vari programmi televisivi. Tra i suoi programmi, ricordiamo L'Italia in diretta (quello che oggi si intitola La vita in diretta), Al posto tuo. È stata sposata con il professore di sociologia Gianni Statera dal 1983 fino alla morte di lui, avvenuta nel 1999. Nel 2012 è stata vittima di un incidente stradale: investita da una motocicletta, ha riportato fratture e ed è stata coma, riprendendosi grazie a una terapia riabilitativa neurologica. Dopo il suo ritorno in tv ha lavorato come opinionista in vari programmi, come CR4 – La Repubblica delle Donne e L'Isola dei Famosi.