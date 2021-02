Si è conclusa più inaspettato dei modi la partecipazione di Alda D’Eusanio al Grande Fratello Vip. Espulsa dalla Casa con effetto immediato dopo le dichiarazioni su Laura Pausini e Paolo Carta – “pare che lui la crocchi di mazzate” aveva detto la donna – che le sono valse una denuncia da parte della coppia, anche Adriano Aragozzini annuncia di avere querelato Alda. Giornalista ed ex direttore artistico di Sanremo, a lui la D’Eusanio aveva attribuito l’origine delle dicerie malevole che hanno distrutto la carriera di Mia Martini. E l’uomo ha fatto sapere di averla denunciata.

Alda D’Eusanio: “Adriano Aragozzini è un delinquente”

Il video con le dichiarazioni di Alda D’Eusanio riferite ad Aragozzini risale a qualche giorno prima della squalifica della concorrente. “Lei è stata distrutta da Adriano Aragozzini, un vero delinquente. Lei è stata distrutta da questa cosa. Una diceria vera e propria. Lei è stata allontanata, il mondo dello spettacolo le ha chiuso le porte”. Parole che la regia ha provato invano a censurare e che hanno finito per raggiungere il diretto interessato.

Adriano Aragozzini: “Calunniato e offeso dalle parole di Alda D’Eusanio”

In una lettera indirizzata a Dagospia, Aragozzini ha annunciato di avere querelato Alda per le parole pronunciate sul suo conto nella Casa: “Tutti in Italia sanno che io ho fatto resuscitare Mia Martini prendendola al Festival di Sanremo nel 1989 contro il parere di molti artisti ed anche di funzionari delle case discografiche. In 5 anni che ho organizzato il Festival (3 da patron assoluto e 2 da produttore esecutivo per conto della Rai), Mia ha partecipato 3 volte. Inoltre ho avuto sempre con Lei un rapporto fantastico che Lei ha ricambiato in ogni intervista sui giornali ed in televisione parlando di me in modo meraviglioso. Inoltre l’ho portata al tour ‘’Sanremo in the world’’ a Tokyo, New York, Toronto, San Paolo del Brasile e Francoforte in Germania. Io sono stato calunniato ed offeso e questa mattina i miei legali hanno presentato denuncia querela ad Alda D’Eusanio che dovrà rispondere penalmente e civilmente delle sue dichiarazioni offensive calunniose false ed inventate”.