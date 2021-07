Squadra che vince non si cambia. La pensano così dalle parti di Tu Si Que Vales, che puntualmente tornerà il prossimo autunno con una nuova stagione e un cast interamente confermato. Alla conduzione restano Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Allo stesso modo Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli, conserveranno il ruolo che hanno avuto nelle precedenti edizioni, con l'attrice romana ancora una volta rappresentante del voto del pubblico.

Il programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi inaugurerà come sempre i sabato sera della stagione televisiva di Canale 5. Le registrazioni della trasmissione partiranno in settimana, come anticipato da TvBlog, con l'unica variabile degli aggiornamenti sulla gravidanza di Belen Rodriguez, ormai agli sgoccioli, con la showgirl argentina ormai in procinto di mettere al mondo la sua seconda figlia, Luna Maria ("sto per esplodere", diceva alcuni giorni fa mostrando l'imponente pancia). Parto permettendo, tutto sembra già pronto per la realizzazione delle prime puntate che non hanno ancora una data precisa di messa in onda.

Quando inizia Tu Si Que Vales

Il solo elemento di incertezza rispetto alla nuova edizione di Tu Si Que Vales è certamente quello della data di partenza. Nel corso della presentazione dei palinsesti Mediaset di pochi giorni fa non è stato specificato quando partirà la nuova stagione di Tu Si Que Vales. Due le date più spendibili. La prima è quella del 18 settembre, che permetterebbe al programma di partire con largo anticipo sulla concorrenza di Ballando con le Stelle (che dovrebbe iniziare a metà ottobre) per scontrarsi inizialmente con Da Grande, primo programma in Rai di Alessandro Cattelan in onda per due puntate, e il nuovo progetto affidato da Rai1 ad Amadeus, quel '60 '70 '80 in onda dall'Arena di Verona. In alternativa, volendo immaginare una partenza più tarda, quella di sabato 2 ottobre potrebbe rivelarsi una data idonea alle necessità della rete ammiraglia di Mediaset.