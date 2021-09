Al GfVip scoppia il caso extension con i capelli “spelacchiati” di Clarissa Selassie Nella prima puntata del Grande Fratello Vip è scoppiato anche il caso “extension”: non sono piaciute le acconciature delle principesse Selassie, in particolare quella di Clarissa, molto vistosa rispetto alle altre. Il parrucchiere dei vip commenta: “Mi chiedo perché nessuno ha controllato prima della diretta?”.

Le "principesse" Selassie hanno monopolizzato l'attenzione al Grande Fratello Vip 2021 con i loro modi sui generis, ma soprattutto con le loro acconciature. In particolare, il look di Clarissa – ma anche delle altre – ha fatto discutere per delle extension non proprio "a norma". In tempo reale è scoppiato il caso e su Twitter sono tanti quelli che hanno criticato l'acconciatura.

Il commento del parrucchiere

Tra i vip intervenuti, anche Francesca Manzini. La comica e conduttrice dell'ultima edizione di Striscia la Notizia ha tirato attraverso le stories di Instagram, il parrucchiere dei vip, Angelo De Biasio che, raggiunto da Il Messaggero, ha commentato: "Più che il Grande Fratello Vip mi è sembrato il Grande Fratello del risparmio. Mi chiedo perché nessuno ha controllato prima della diretta? Come si può mandare in tv, in un programma come questo, delle persone con dei posticci attaccati alla testa? Il Gf ormai fa moda, i personaggi muovono soldi e tendenze, vedere qualcuno con quei capelli così mi sembra una grande pecca".

La prima puntata del Grande Fratello Vip

La prima puntata del Grande Fratello Vip è stata seguita da quasi 3 milioni di spettatori netti. La terza edizione condotta da Alfonso Signorini è partita bene, impreziosita dalla presenza di Sonia Bruganelli e Adriana Volpe come opinioniste e un cast che, a prima vista, è sembrato ben amalgamato. Tra i concorrenti, già fa discutere Tommaso Eletti di Temptation Island. Interessante anche il cat-fighting tra Raffaella Fico e Soleil Sorge con tanto di "Bye, bitch" di quest'ultima. Soleil Sorge che, intanto, è entrata autoproclamandosi "giornalista" ma il suo nome non figura nei due elenchi dell'Ordine dei Giornalisti. Casi su casi, c'è tanto materiale per la seconda puntata del Grande Fratello Vip. Da dove partirà Alfonso Signorini?