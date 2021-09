Tommaso Eletti al GfVip non si smentisce: “Bella Topa” ad Ainette Stephens Tommaso Eletti non perde tempo e si fa subito riconoscere per il suo maschilismo: “Se a Valentina andava bene, qual era il problema?”. Poi incontra Ainette Stephens e le fa i complimenti a modo suo: “Me la ricordo come gatta nera al Mercante in Fiera, è una bella topa”. La sua presenza fa già discutere.

Tommaso Eletti è stato certamente il concorrente più atteso tra quelli che hanno preso parte alla nuova edizione del Grande Fratello Vip. Fa discutere già la sua clip di presentazione. Il "pischello" 21enne sintetizza il suo percorso a Temptation Island, così: "Mi piacciono le donne con la D maiuscola. Sono sempre stato molto attratto dalle donne più grandi e sono stato con Valentina e siamo stati una coppia molto discussa".

Le parole sul suo passato

La serata si accende quando il pubblico a casa e in studio ascolta le parole di Tommaso Eletti sulla sua compagna Valentina. Già accusato di misoginia e maschilismo, Tommaso Eletti alza il tiro:

A Temptation Island, volevamo risolvere il problema della mia gelosia. Dopo tre giorni, l'ho tradita davanti a tutta Italia. Sono stato criticato, insultato. Mi hanno dato del maschilista. Ma se a Valentina andava bene, qual era il problema?

È stato difeso da Alfonso Signorini, nonostante una retorica paternale: "È un po' un bambino e come tutti i bambini a volte sbaglia".

Il commento ad Ainette Stephens

Gli autori maliziosi provano subito a mettere in difficoltà Tommaso Eletti e colpiscono nel segno, lasciandolo entrare con Ainette Stephens, indimenticabile "gatta nera" del gioco "Mercante in Fiera" di Italia 1. Era il lontano 2006, ma Tommaso Eletti ricorda bene la modella in quel ruolo bombastico. Infatti, si lascia andare a un commento che non passa inosservato: "Che bella topa". Tutti, Alfonso Signorini compreso, fanno finta di non sentire ma intanto su Twitter i commenti negativi si sprecano. Con uno come Tommaso Eletti, non ci si annoierà e se ci fossero quote impostate sul primo squalificato di quest'anno, un nichelino lo punterei certamente su di lui. Ha tutte le carte in regola per finire anzitempo la sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip.