I 5 momenti imperdibili della 1a puntata del Grande Fratello Vip del 13 settembre La prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello Vip è stata caratterizzata da gaffe, dichiarazioni esagerate, lievi insulti e rissette. Buona anche l’amalgama tra Alfonso Signorini e le due nuove opinioniste, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Tra i momenti migliori: Tommaso Eletti che non smentisce il suo maschilismo e il cat-fight tra Raffaella Fico e Soleil Sorge.

La prima puntata del Grande Fratello Vip 2021 si è dimostrata essere povera di sorprese, ma già piena di qualche contenuto destinato a essere passato ai raggi x dagli autori. Cosa è successo in questo kick-off? Personaggi che non si smentiscono, primi segnali di cat-fight nella casa e ancora tanta carne sul fuoco. Ecco i cinque momenti più significativi della serata.

Tommaso Eletti, basta la parola

Come il confetto Falqui, dalle miracolose proprietà lassative, persino Tommaso Eletti riesce nello stesso effetto appena entra in campo. Maschilista, misogino, bambinone, gliene hanno dette di tutti i colori e lui arriva al Grande Fratello Vip per confermare quanto di brutto s'è detto in tutto questo tempo. Infatti, non passano cinque minuti che appena vede Ainette Stephens gli fa: "Bella topa". Eroe moderno.

Soleil Sorge contro Raffaella Fico: è subito "bye, bitch"

Soleil Sorge nelle votazioni palesi sceglie Raffaella Fico, che reagisce malissimo: "Avevo una brutta impressione di te, poi ti ho visto e avevo cambiato idea. Ricambierò certamente". A quel punto, Soleil si inerpica in una serie di giustificazioni ridicole che si chiudono con un colossale, mastodontico, offensivo: "Bye, bitch!". È guerra aperta.

Katia Ricciarelli e la prima gaffe

Anche Katia Ricciarelli è destinata a darci tante, tantissime soddisfazioni. Non passa un minuto che nomina già la concorrenza: mamma Rai. Quando incontra Manuel Bortuzzo gli fa: "Noi ci siamo incontrati una volta alla Rai…ma si può dire?". Smemorata.

Lite e poi pace tra Adriana Volpe e Manila Nazzaro

Adriana Volpe e Manila Nazzaro sono state le protagoniste di una guerra interna a Rai2 risalente all'estate 2017, in seguito a un rimescolamento alla conduzione dei programmi di Michele Guardì. La Volpe, allontanata da I Fatti vostri dopo l'ormai celebre lite (con querela) con Giancarlo Magalli, sostituì precedentemente la Nazzaro, che non la prese benissimo. Le due battibeccano su "chi" ha sostituito veramente "chi" e quando. Spunta il nome di Alessia Ventura e le due si chiariscono. Migliori amiche per sempre.

Il trio Signorini-Volpe-Bruganelli

È ancora molto presto per tirare un primo bilancio, ma l'impressione che arriva dallo studio è positiva. Alfonso Signorini si amalgama bene con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Quest'ultima, in particolare, convince per la sua spontaneità e il suo vocabolario ricco e ritmato. Potrebbe essere il terzetto migliore dell'era Signorini. In fiducia.