Il trio Signorini-Volpe-Bruganelli è bello da vedere al Grande Fratello Vip

È cominciato il Grande Fratello Vip 2021. Alfonso Signorini ha aperto la prima puntata della sua terza edizione tra i giochi di luce e fontane pirotecniche in studio: "L'emozione non se ne va mai, è la terza volta per me ma è sempre una grande emozione perché il Grande Fratello Vip è uno spettacolo fantastico". E fantastico (ma senza troppo esagerare) ci è sembrato questo nuovo roster, per dirla come nel basket americano: Adriana Volpe, al ritorno come opinionista dopo aver partecipato alla prima edizione sotto l'egida del caro Alfonso; ma soprattutto Sonia Bruganelli, debutto assoluto per la moglie di Paolo Bonolis che arriva nel programma con l'obiettivo di aggiornare il curriculum e togliersi, appunto, quel fastidioso "moglie di".

È ancora presto per poter tracciare un bilancio ma, se è vero che anche l'occhio vuole la sua parte, la mescola che gli autori hanno preparato per lo studio sembra buona. Il trio Signorini-Volpe-Bruganelli può funzionare. Lo stesso Alfonso rivendica con orgoglio la scelta di Sonia Bruganelli: "Si è laureata ed è stata la prima a laurearsi con una tesi tutta sul Grande Fratello". Un po' per presentare al meglio al pubblico questa vera new entry, un po' per responsabilizzare – qualora ce ne fosse bisogno – ulteriormente Sonia Bruganelli.

Il primo intervento delle opinioniste è un commento alla presenza di uno dei concorrenti più attesi, Manuel Bortuzzo, un esempio di grande energia vitale, di grande empatia. "Non c'è tempo per stare dietro alla rabbia nella vita", dice Alfonso Signorini, fanno eco le due opinioniste: "La disabilità è normalità". Sono queste le prime avvisaglie di un'alchimia che sembra giusta e misurata, dopo le esagerazioni delle passate stagioni. È la strada giusta? Per adesso basta questo: il trio fa bella figura in video, vedremo se anche i contenuti saranno all'altezza del contenitore.