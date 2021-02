Cinque mesi di Grande Fratello Vip hanno insegnato ai concorrenti le dinamiche del reality di Canale5, soprattutto in tema di squalifiche. Dopo le numerose espulsioni che hanno costellato questa edizione, i concorrenti sembrerebbero essere in grado di distinguere quando una frase pronunciata con leggerezza rischia di mettere fine con largo anticipo al percorso di uno dei concorrenti nella Casa. Come nel caso di Alda D’Eusanio, che si è lasciata sfuggire una frase spiacevole per la quale adesso rischia la squalifica. Ne sono consapevoli i concorrenti che, poche ore fa, hanno commentato in veranda l’accaduto.

La squalifica di Alda D’Eusanio, cosa pensano Dayane Mello e Tommaso Zorzi

La frase pronunciata da Alda ha fatto velocemente il giro della Casa, tanto che i concorrenti hanno commentato tra loro l’accaduto. Dayane Mello si dice incerta rispetto alla squalifica, offrendo ai coinquilini un’interpretazione dei fatti che potrebbe concludersi con il salvataggio di Alda. “Non lo so, perché non lo ha detto direttamente a una persona”, è stato il commento della modella brasiliana, possibilista in merito all’opportunità di consentire alla D’Eusanio di restare nella Casa. Al contrario, secondo Tommaso Zorzi l’espulsione ci sarà. “Dovrebbero”, ha detto il concorrente rivelazione di questa edizione del reality, anche in considerazione del precedente verificatosi con Fausto Leali.

Che cosa ha detto Alda D’Eusanio

“Vedi qualche ne*ro?”: è questa la frase pronunciata da Alda D’Eusanio per la quale adesso la concorrente rischia la squalifica. Alda stava discutendo con alcuni dei coinquilini conosciuti nella Casa ma il tono era conviviale, allegro. Quanti erano intorno a lei si sono resi immediatamente conto dello scivolone, tanto che Tommaso ha immediatamente tentato di cambiare discorso. Le telecamere del reality avevano però già registrato l’accaduto e il filmato ha impiegato solo pochi minuti per fare il giro della rete.