Altro scivolone di Adua Del Vesco nella Casa del Grande Fratello Vip 2020. Dopo avere fatto outing a Massimiliano Morra – episodio confermato da Tommaso Zorzi in diretta – l’attrice è stata difesa e supportata dalle amiche Matilde Brandi e Dayane Mello. Le due hanno provato a coprirla fino alla fine, negando avesse parlato loro dell’orientamento sessuale di quello che l’attrice sosteneva fosse il suo ex fidanzato. Terminata la puntata, quando Adua era stravolta dalle lacrime, Matilde ha perfino provato a pensare a una via d’uscita che consentisse all’attrice di giustificarsi ed evitare una figuraccia (il momento in questione è andato in onda in diretta su Mediaset Extra ed esistono numerosi video che lo confermano). Ma Adua, parlando con Francesco Oppini, ha appaltato alle due amiche parte della responsabilità di quanto accaduto.

Le parole di Adua Del Vesco a Francesco Oppini

In un video registrato subito dopo la sesta puntata del GF Vip, dopo che Adua aveva negato più volte di fronte al diretto interessato di avere mai detto che fosse gay, l’attrice parla con Francesco Oppini. “Sì, tirare in mezzo anche altre persone come hai detto tu però…nemmeno loro sono sante, eh” dice Adua. “No, ma io parlo di Dayane al momento della…capito?” spiega Oppini e Adua continua: “Eh, e io lo confermo. Dico nemmeno loro…Per carità, lo sbaglio è stato mio”.

Adua Del Vesco ha negato l’outing a Massimiliano Morra

Da ore, un po’ negando un po’ confermando l’accaduto, Adua medita sull’outing che avrebbe fatto a Massimiliano Morra. In un video mostrato in diretta al GF Vip, video in cui compare il virgolettato “è gay” attribuito proprio ad Adua, è sembrato che la Del Vesco avesse raccontato a Matilde e Dayane che Morra sarebbe in realtà omosessuale. “Non l’ho mai detto” si è difesa lei in lacrime ma l’espressione colpevole delle compagne ha chiarito il contenuto di quella confidenza pronunciata all’orecchio. A metterla di fronte al suo errore anche l’opinionista Antonella Elia che rivolta alla Del Vesco ha detto: “Da quando sei entrata stai combinando casini inenarrabili, prendetevi la responsabilità delle cose che dite, altrimenti così non andate avanti”.