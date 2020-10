in foto: Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

La puntata del Grande Fratello Vip 2020, in onda lunedì 5 ottobre, si preannuncia ricca di colpi di scena. Adua Del Vesco, confidandosi con Dayane Mello e Matilde Brandi, ha fatto sapere che in diretta farà delle importanti rivelazioni. La gieffina ha dichiarato di volersi togliere un peso e di voler mettere fine alle menzogne. Ecco quanto ha dichiarato.

Adua Del Vesco pronta ad accettare le conseguenze

Adua Del Vesco, dopo essere stata in confessionale, ha raggiunto Dayane Mello nella camera da letto. L'attrice è apparsa sollevata e ha spiegato alla compagna d'avventura che nella puntata di domani racconterà la sua verità. Non ha potuto rivelare troppi dettagli, ma ha assicurato che per lei – per quanto liberatorio – non sarà affatto facile:

"Non ti posso raccontare, però lo capirai domani. Sarà difficile, molto difficile. È un mix di emozioni, sono felice ma sono triste. Però secondo me ho fatto la scelta giusta. So di aver fatto la scelta giusta, con tutte le conseguenze del caso".

Adua Del Vesco ha aggiunto di voler mettere fine alle menzogne e ha ringraziato Gabriel Garko con il quale ha avuto un emozionante confronto nella casa del Grande Fratello Vip 2020, nel corso del quale l'attore ha fatto coming out: "Per me io ho già vinto. Non sai quanto mi ha fatto bene questa esperienza. Basta menzogne, basta coprire gli altri. Ora c'è Rosalinda Cannavò. Basta e grazie Gabriel".

Adua Del Vesco non intende più "coprire gli altri"

Adua Del Vesco ha parlato di ciò che rivelerà nella puntata del GF Vip di lunedì 5 ottobre anche con Matilde Brandi. Alla ballerina ha confidato di aver sprecato gli anni più belli della sua vita, solo per "coprire gli altri". Ha visto soffrire le persone che ama di più per questo motivo, per cui tutto ciò che le sta a cuore adesso è dire pubblicamente la sua verità per ritrovare un equilibrio a lungo perduto:

"Sono anni che le persone che mi stanno accanto mi vedono soffrire per gli altri. Ora stop. Non posso portare il peso dei problemi, delle questioni, delle situazioni degli altri. È un macigno troppo grande. Mi dispiace, però ho fatto tanto per gli altri. Io ho rinunciato agli anni più belli della mia vita per coprire gli altri. Ora basta. Sono arrivata a un punto che non me ne frega un cavolo di quello che può pensare la gente di me. L'importante è che io stia bene con me stessa. E mi serve questo per stare bene con me stessa. Stop".

Cosa svelerà Adua Del Vesco al Grande Fratello Vip

Al momento si può solo ipotizzare la natura dell'argomento che Adua Del Vesco affronterà nella puntata di lunedì 5 ottobre del Grande Fratello Vip 2020. Ricordiamo che in queste ore, Alberto Tarallo sarà ospite di Massimo Giletti nel programma Non è l'Arena per affrontare il presunto AresGate e replicare alle confessioni che Adua Del Vesco e Massimiliano Morra hanno fatto nella casa. Quella di Adua di lunedì potrebbe essere una replica alle dichiarazioni che rilascerà il produttore. Oppure, la gieffina potrebbe tornare a commentare il video in cui sembra dire: "Massimiliano Morra è gay". Non resta che attendere la diretta per scoprire tutti i dettagli.