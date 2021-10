Adesso Carlo Conti e Amadeus si scambiano i programmi: “Condurrà Ora o mai più” L’ipotesi che circola è quella di una staffetta tra il conduttore delle prime due edizioni, Amadeus, e Conti, che di Ora o mai più è ideatore e autore. Si vocifera che spetterà proprio a Conti l’arduo compito di affrontare Maria De Filippi (e C’è posta per te) al sabato sera dal prossimo gennaio.

A cura di Andrea Parrella

Tra le certezze della Rai di questi ultimi anni ci sono sicuramente i due volti rassicuranti di Carlo Conti e Amadeus. Tre Sanremo a testa (Amadeus è pronto al tris del 2022), i due conduttori sembrano aver trovato la chiave per parlare in modo personale allo stesso pubblico. Per certi versi simili, ma anche diversi, Conti e Amadeus da anni percorrono una strada molto simile, non pestandosi mai i piedi e quasi passandosi il testimone. È accaduto in parte per il Festival di Sanremo – al netto delle due edizioni targate Baglioni – e pare che accadrà per un altro progetto originale Rai di questi ultimi anni, ovvero Ora o mai più.

Stando a quanto riporta Dagospia, nei corridoi Rai si sta ricominciando seriamente a parlare dello show che concede un'altra possibilità a nomi del mondo della musica diventati meteore dopo un successo effimero. L'ipotesi che circola è proprio quella di una staffetta tra Amadeus, conduttore delle prime due edizioni, e proprio Conti, che di Ora o mai più è ideatore e autore. Un avvicendamento che avrebbe tutte le ragioni, proprio in relazione all'impegno di Amadeus con Sanremo che, unito a quello quotidiano de I Soliti Ignoti e ai sabato sera di Arena 60 70 80, non gli concederà molto altro tempo.

Carlo Conti al sabato contro Maria De Filippi?

La voce si arricchisce di un altro dettaglio, ovvero . Una sfida, se si considera il successo di ascolti della corazzata di Maria De Filippi, che da anni non sbaglia un colpo al sabato sera.

Tra Conti e Amadeus nessuna rivalità

L'avvicendamento possibile tra Conti e Amedeus sarebbe l'ennesima dimostrazione della perfetta compatibilità tra Conti e Amadeus in una stessa rete, nonostante il peso di due nomi molto ingombranti e, come si diceva inizialmente, per certi versi simili. Una similitudine che non sembra aver mai portato a un rapporto di concorrenza, ma anzi di grande lealtà e rispetto reciproci.

Le due edizioni di Ora o mai più

Sono trascorsi tre anni dalla messa in onda di Ora o mai più. La prima edizione, vinta da Lisa, è andata in onda, in chiave sperimentale, nel giugno del 2018, diventando uno dei programmi rivelazione della stagione, al punto da essere riproposto a pochi mesi di distanza, nel gennaio del 2019. A imporsi nella seconda edizione Paolo Vallesi, ma il programma fece discutere anche per i giurati, dalla lite tra Rettore e Milani alla partecipazione molto convincente di Ornella Vanoni.