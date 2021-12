Eva Grimaldi entra nella casa del GF Vip: “Il mio primo Natale lontano dai miei” Con le festività natalizie il cast del Grande Fratello Vip si rinnova, con uscite e nuovi ingressi. Tra questi ci sarà sicuramente quello di Eva Grimaldi, che lo ha annunciato in un’intervista.

A cura di Andrea Parrella

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La settimana del Grande Fratello Vip si è aperta con la puntata scoppiettante di lunedì 13 dicembre, nel corso della quale è successo di tutto, con la fine dell'esperienza di Alex Belli, squalificato, e l'uscita di Francesca Cipriani dalla Casa. Ma la conclusione del GF Vip è ancora lontana, vista la decisione della produzione di andare avanti sino al prossimo 14 marzo.

Eva Grimaldi al Gf Vip da venerdì 17

A questo scopo la casa si ripopolerà con nuovi ingressi e tra questi ci sarà quello certo di Eva Grimaldi. L'attrice, che in passato ha partecipato anche all'Isola dei Famosi, ne ha dato notizia rilasciando un'intervista al settimanale Chi: "Entro nella casa del Gfvip. È il mio primo Natale lontano dai miei. Anche quando ero a Santo Domingo per girare un film, mi ricordo che avevamo la possibilità di rimanere lì o di tornare in Italia, a spese nostre , per le Feste. E io sono volata da mia mamma. Questa volta invece lascerò Imma sola per le Feste". Grimaldi ha proseguito così:

Mia moglie è molto intelligente, capisce che questo è lavoro. Ed è anche una sfida», spiega l’attrice . «Significa rimettermi in gioco, in discussione, ho tanto da raccontare. Non lo considero un nuovo percorso, piuttosto a me pare che il Grande fratello sia stato costruito negli ultimi anni come uno spaccato della società. Entrerò in punta di piedi. Voglio innanzitutto molta leggerezza e mi aspetto di sentirmi libera anche se sono rinchiusa in questa Casa. Non ho chiamato nessuno anche se conosco tanti ex gieffini, non ho voluto chiedere consigli, voglio fare il mio reality. Però Imma deve stare attenta perché lo ammetto, sono gelosa peggio della Cipriani, butto giù casa, giardino e recinto. Però sono sicura di Imma. E lei è sicura di me.

Gli altri possibili ingressi

Eva Grimaldi non sarà la sola ad entrare nella casa del GF Vip, ma sugli altri nomi non c'è alcuna certezza, bensì solo indiscrezioni. Si è parlato insistentemente di Kabir Bedi, "spoilerato" dalla giornalista del Tg5 Cesara Buonamici durante un collegamento con Signorini, così come di Adelaide De Martino, sorella del conduttore Stefano De Martino, anche lei a quanto pare pronta all'ingresso in Casa. Inoltre, da giorni, circolano voci riguardo l'ingresso di un ex Uomini e Donne e Tempetation Island. Intanto sarà importante capire chi, tra i concorrenti del reality, deciderà di lasciare la Casa prima delle festività, così come ha scelto di fare Francesca Cipriani.