Adelaide De Martino tra i nomi dei sei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip Stando alle indiscrezioni, al GF Vip 6 potrebbero entrare 4 nuovi concorrenti: Patrizia Pellegrino, Nathalie Caldonazzo, Valeria Marini e Maria Monsè. Fanpage.it apprende anche di altri due potenziali ingressi, si tratta della sorella di Stefano De Martino, Adelaide, e di Biagio D’Anelli.

A cura di Elisabetta Murina

Tra novembre e dicembre, nella casa del Grande Fratello Vip potrebbero entrare sei nuovi concorrenti. Il sito TV Blog aveva anticipato Patrizia Pellegrino, Nathalie Caldonazzo e Maria Monsè. A questi si aggiunge anche il nome di Valeria Marini, come anticipato dal settimanale Oggi. Fanpage.it riportano altri due nomi, uno particolarmente bomba: Adelaide De Martino, sorella di Stefano De Martino, e Biagio D'Anelli, opinionista di Barbara D'Urso. E per inserirsi nelle dinamiche del gruppo avranno tempo fino a marzo 2022, considerando il recente annuncio di Mediaset di prolungare il reality fino a quella data.

Quando entreranno le nuove concorrenti del GF Vip

Nathalie Caldonazzo e Patrizia Pellegrino

Per quanto riguarda Valeria Marini, Patrizia Pellegrino, Nathalie Caldonazzo, Maria Monsè, Adelaide De Martino e Biagio D'Anelli, il loro ingresso dovrebbe avvenire entro dicembre, compatibilmente ai loro impegni e alle misure sanitarie da rispettare prima di entrare nella Casa del Gf Vip. Pare infatti che nella puntata di lunedì 15 novembre Patrizia Pellegrino, attrice e conduttrice televisiva, entrerà in quarantena preventiva, mentre Nathalie Caldonazzo, ex di Temptation Island, dovrebbe diventare una concorrente non appena sarà libera dal suo spettacolo teatrale, Parlami d'amore, con Francesco Branchetti.

Due grandi ritorni al GF Vip

Maria Monsè e Valeria Marini

Tra i nomi dei nuovi concorrenti del GF Vip 6, ci sono anche due grande ritorni, anticipati dal settimanale Oggi: Valeria Marini e Maria Monsè. La prima è ormai un volto iconico di diversi reality italiani, dall'Isola dei Famosi allo stesso Grande Fratello, dove ha partecipato alla prima edizione in versione vip nel 2016 e poi anche a quella del 2020. Il suo quindi non sarebbe un bis, ma addirittura un tris. Maria Monsè, invece, è già stata protagonista dell'edizione del 2018, dove è finita al cento dell'attenzione per i suoi battibecchi con la marchesa Daniela Del Secco D'Aragona.