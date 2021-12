Chiusura Tgr Rai notturni, il Cda vota il 16 dicembre: “Costi alti e pochi benefici” Con una lettera alla commissione di Vigilanza, l’ad Fuortes motiva la decisione di chiudere le edizioni notturne dei Tg Regione, che verrà votata il 16 dicembre dal CdA Rai.

A cura di Andrea Parrella

Da settimane la chiusura dell'edizione notturna dei Tg Regionali Rai provoca accese discussioni all'interno dell'azienda. Una decisione orientata a una razionalizzazione della spesa sulla quale l'amministratore delegato Rai, Carlo Fuortes, non ha mai mostrato segni di cedimento.

La lettera di Carlo Fuortes

Il pugno duro dell'ad è certificato da una lettera inviata nelle scorse ore alla commissione di Vigilanza Rai, in cui ha annunciato che la decisione definitiva sullo stop alle edizioni notturne del Tgr verrà presa dal CdA Rai il prossimo 16 dicembre:

Sulla soppressione dell’edizione notturna dei telegiornali regionali, la cui decisione definitiva sarà assunta dal Consiglio di Amministrazione con l’approvazione del Piano di Trasmissione della Testata giornalistica regionale, preme in primo luogo evidenziare le ragioni che portano a questa scelta. Essa è dovuta innanzitutto all’alto costo sostenuto dal servizio pubblico per la realizzazione delle edizioni in questione senza che ne derivi’no benefici e risultati in termini di ascolto tali da rendere utile e congruo l’impegno sostenuto, a differenza di quanto può avvenire ampliando e, con pochi sforzi, riconfigurando spazi informativi regionali di altre fasce orarie.

La protesta dei giornalista Rai

In caso di approvazione da parte del Consiglio di amministrazione, la chiusura delle edizioni notturne delle edizioni regionali del Tg sarà attuativa dal prossimo 9 gennaio. Nelle scorse settimane sono state molte le contestazioni giunte all'indirizzo della governance e di Fuortes, in particolare da parte del sindacato dei giornalisti Rai, che si era espressa in merito con un duro comununicato: