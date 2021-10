“Ora o Mai Più torna nel 2022, ma non ci sarà Amadeus alla conduzione” Tra i programmi che più hanno riscontrato successo tra il pubblico c’è stato “Ora o mai più”, lo show musicale di Rai1 condotto per due stagioni da Amadeus. Stando a quanto riportato da Dagospia c’è la possibilità che nel 2022 la trasmissione ritorni in prima serata, al timone non ci sarà il conduttore di Sanremo, ma un altro volto noto della tv: Carlo Conti.

A cura di Ilaria Costabile

Tra i programmi che hanno ricevuto più consenso da parte del pubblico c'è, senza dubbio, "Ora o mai più", lo show musicale condotto da Amadeus e andato in onda per due stagioni, nel 2018 e nel 2019. Secondo quanto riportato da Dagospia la trasmissione potrebbe ritornare in prima serata nel palinsesto del prossimo anno, alla conduzione però non ci sarebbe il conduttore de I Soliti Ignoti, ma un altro volto noto della rete ammiraglia della Rai.

L'ipotesi di una nuova edizione

Secondo la testata diretta da Roberto D'Agostino tra i corridoi di Viale Mazzini si è paventata la possibilità di riportare in auge il programma che aveva riscosso un gran risultato in termini di ascolti e che consentiva ai partecipanti, nomi già noti nel panorama musicale italiano, di godere di una seconda possibilità per mostrare le loro abilità canore e interpretative. Lo show potrebbe essere collocato nel sabato sera di Rai1, in un testa a testa con uno dei programmi più longevi di Mediaset, ovvero C'è Posta per Te di Maria De Filippi, previsto nei primi mesi del 2022. In questo frangente, però, non ci sarebbe spazio per Amadeus che, in quel periodo, sarebbe impegnato a lavorare per Sanremo 2022, portando così a termine la sua terza conduzione.

Chi ci sarà al posto di Amadeus

Il nome a cui si sarebbe pensato, secondo Dagospia, sarebbe quello di Carlo Conti. Il conduttore, infatti, è anche uno degli ideatori della trasmissione, ragion per cui il posto di Amadeus non è così incredibile che possa essere affidato a lui. Conti, inoltre, viene dall'esperienza della scorsa primavera in cui ha condotto le puntate di "Affrai Tuoi- Viva gli Sposi", una versione speciale dell'iconico gioco "dei pacchi", collocato proprio nel sabato sera di Rai1, seppur in una fascia oraria diversa da quella consueta. Non sarebbe, quindi, la prima esperienza nel weekend della rete per il presentatore fiorentino.