Amadeus condurrà Sanremo per la terza volta, l’annuncio al Tg1 Amadeus sarà al timone della prossima edizione di Sanremo. L’annuncio è stato dato in prima serata al Tg1, dove è stata confermata la presenza del conduttore per la terza volta consecutiva sul palco dell’Ariston. Scelta messa in atto dal direttore di Rai1, Stefano Coletta e dal nuovo amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo tante incertezze, sembra proprio che Amadeus prenderà il timone anche della prossima edizione di Sanremo, la terza consecutiva. L'annuncio è stato divulgato in prima serata al Tg1. Il direttore di Rai1, Stefano Coletta, insieme all'amministratore delegato Carlo Fuortes, ha proposto al conduttore di tornare alla guida del Festival della canzone italiana. Dopo una prima edizione da record e una seconda in piena pandemia, colma di polemiche e contraddizioni, quella di Sanremo 2022 sembra avere il sapore di una ‘rivincita'.

Il terzo Sanremo per Amadeus

Nonostante Amadeus avesse detto di non avere alcuna intenzione di condurre quello che poi ha preso il nome di SanremoTer, le carte in tavola sono nuovamente cambiate. L'evento televisivo e musicale più famoso dello spettacolo italiano nell'arco di un anno è stato lo specchio di due facce della stessa medaglia: l'Italia del 2020 ancora lontana dagli effetti della pandemia e quella del 2021 che, invece, era nel pieno dell'emergenza sanitaria, impegnata a rialzarsi giorno dopo giorno dalla devastazione imposta dal virus. "Chi l'avrebbe mai detto, io per primo non avrei mai pensato di condurre tre Festival di Sanremo di seguito" dichiara il conduttore al Tg1 e aggiunge: "é una grandissima gioia, ringrazio Fuortes e Coletta, per avermi voluto a condurre Sanremo per la terza volta a febbraio 2022. Non vedo l'ora di iniziare a lavorare, ascoltare canzoni e preparare lo spettacolo". Mentre è proprio Stefano Coletta a supportare con forza la sua scelta, simbolo di cambiamento e di innovazione, come a suo modo lo è stata la scorsa edizione:

Il percorso musicale intrapreso due anni fa da Amadeus ha segnato un cambiamento culturale importante nella storia del Festival che ha portato i Maneskin, vincitori dell'ultima edizione, ad aggiudicarsi anche l'Eurovision Song Contest, importante riconoscimento internazionale per la canzone italiana. È in questa direzione di innovazione, uno degli obiettivi del Servizio Pubblico, che la Rai intende proseguire per valorizzare in modo sempre maggiore il talento musicale attraverso l’evento televisivo più popolare del Paese.

L'iniziale no a Sanremo 2022 e l'ipotesi Eurovision

Il rifiuto ad una terza edizione era stato confermato dal presentatore anche di recente, dopo la vittoria dei Maneskin all'Eurovision Song Contest. In quell'occasione, infatti, Amadeus aveva avanzato l'ipotesi di condurre la nota manifestazione canora che il prossimo anno si terrà in una delle città italiane già candidate per il titolo, mentre parlando del Festival aveva dichiarato: "Se la Rai lo vorrà, mi auguro di poter condurre ancora il Festival di Sanremo. Ma non nel 2022″.