A Tale e Quale Show Ciro Priello imita Marco Mengoni, Malgioglio: “So chi è, non sono rincog**onito” Nella quarta puntata di Tale e Quale Show, Ciro Priello si è cimentato con l’imitazione di Marco Mengoni. Una sfida veramente ardua che l’attore del collettivo The Jackal è riuscito ad affrontare in modo decisamente soddisfacente. L’unico ad obiettare è stato Cristiano Malgioglio: “Sembravi l’orso Baloo”, poi il paroliere ha battibeccato con Carlo Conti.

Nella quarta puntata di Tale e Quale Show 2021, Ciro Priello si è dovuto cimentare con una sfida decisamente ardua. L'attore del collettivo The Jackal e vincitore della prima edizione di Lol, si è cimentato con l'imitazione di Marco Mengoni. In particolare, il napoletano ha intonato la canzone Ma stasera. Ecco come è andata.

Marco Mengoni imitato a Tale e Quale Show 2021

Ciro Priello ci ha messo davvero tutto l'impegno possibile per essere all'altezza di una tale sfida. Dopo qualche lieve incertezza iniziale nella voce, è apparso completamente calato nella parte, replicando anche la gestualità del cantante. Ovviamente, non è un'impresa semplice raggiungere le vette dell'ugola di Marco Mengoni, ma l'esibizione di Ciro Priello è stata decisamente godibile.

La giuria si divide su Ciro Priello nei panni di Mengoni

Cristiano Malgioglio, quando si è trattato di giudicare l'esibizione di Ciro Priello, non è apparso molto convinto del risultato: "Mengoni ha un'estensione vocale straordinaria. Tu ce l'hai messa tutta, ma sembravi l'orso Baloo, mentre Mengoni è molto elegante quando sta sul palco. Sono onesto, però ci hai messo tutto l'impegno". Carlo Conti, allora, lo ha punzecchiato: "Cristiano, chi è che ha imitato Ciro?". E lui di rimando: "Come chi ha imitato? Mengoni, pensi che io sia rincog**onito". In realtà, il conduttore aveva notato che il paroliere lo aveva chiamato erroneamente Menconi, anziché Mengoni. Poi, è spettato a Loretta Goggi esprimersi:

"Dissento da quello che ha detto Malgioglio, tu Ciro stai proprio bene sul palcoscenico. Hai beccato il suo vibrato, ma non sempre perché è molto difficile, per lui è naturale, per te è forzato. Devo dire che gli somigli anche".

Giorgio Panariello è apparso entusiasta dell'imitazione: "Sono un fan di Ciro perché si prepara sempre bene".