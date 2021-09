X Factor 2021 stasera in TV su TV8 e Sky: dove vedere la prima puntata anche in chiaro Questa sera, 16 settembre, debutta su SkyUno e in chiaro su TV8 la nuova edizione di X Factor 2021. Per la prima volta il conduttore sarà Ludovico Tersigni, attore di “Skam Italia” e delle due stagioni di “Summertime”, mentre ritroveremo i giudici dello scorso anno: Emma, Mika, Manuel Agnelli e Hell Raton. In più, abolita la divisione nelle categorie tradizionali e tanto spazio al talento. Ecco il programma e dove guardare la prima puntata.

A cura di Elisabetta Murina

L'attesa è finita. Questa sera, 16 settembre, alle 21.15 andrà in onda su Sky Uno, e in streaming su Skygo e Now, la prima puntata di X Factor 2021. Tante le novità di quest'anno, a cominciare dal conduttore: Ludovico Tersigni, uno dei protagonisti di Skam Italia e delle due stagioni di Summertime, prenderà il posto di Alessandro Cattelan. Ci saranno poi cambiamenti nel meccanismo del talent: abolita la tradizionale suddivisione nelle categorie Over, Under donne, Under uomini e gruppi, e via libera a un'edizione più libera, senza paletti. Non a caso, infatti, lo slogan di quest'anno è ispirato al manifesto generazionale dei Nirvana: "Come as you are", cioè "Vieni come sei". Nel cast di quest'anno ci saranno, poi, i 4 giudici già noti al pubblico: Manuel Agnelli, Emma, Hell Raton e Mika. Vediamo come e dove vedere la nuova edizione di X Factor su Sky e in chiaro su TV8.

X Factor 2021, dove vederlo su Sky

La prima puntata di X Factor 2021 sarà trasmessa giovedì 16 settembre su Sky Uno (canale 108) e sarà disponibile anche su Skygo e in streaming su Now. Ma sarà possibile vederla anche in simulcast su TV8. Questa sera i telespettatori assisteranno alla prima delle tre serate dedicate alle audizioni. Seguiranno poi, il 7 e il 14 ottobre, due appuntamenti con i Bootcamp, il vero e proprio "campo di addestramento" dove i futuri concorrenti dovranno dimostrare di meritare un posto. Il 21 ottobre sarà il turno degli Home Visit, l'ultima chance per poter accedere al live di X Factor 2021, che andrà in onda il 28 ottobre. Qui il programma:

16, 23, 30 settembre: Audizioni

7, 14 ottobre: Bootcamp

21 ottobre: Home Visit

28 ottobre: X Factor 2021- Live

Dove vedere X Factor 2021 in chiaro su TV8

A partire dalla seconda puntata, l'appuntamento con X Factor 21 sarà ogni giovedì su SkyUno e il mercoledì successivo su TV8, in chiaro, premendo semplicemente il tasto 8 del telecomando. Ecco il programma di questa edizione:

16, 29 settembre e 6 ottobre: Audizioni

13 e 20 ottobre: Bootcamp

27 ottobre: Home Visit

3 novembre: X Factor 2021- Live

X Factor 2021, i giudici e Ludovico Tersigni alla conduzione

Le novità principali di questa edizione sono due: il conduttore e la modalità di gioco. Il frontman di X Factor 2021, infatti, non sarà più Alessandro Cattelan, ma il giovanissimo Ludovico Tersigni, attore noto al grande pubblico per il suo ruolo nella serie Skam Italia e nelle due stagioni di Summertime. Accanto a lui ci saranno i giudici già presenti lo scorso anno: Emma Marrone, Mika, Hell Raton e Manuel Agnelli. Non essendoci più le categorie tradizionali, ognuno di loro sarà alla guida di una squadra che potrà essere composta sia da solisti che da band. L'unica regola che dovranno rispettare nella sfida sarà quella di scegliere almeno un solista e una band.