X Factor 2021, Vale LP. e Nika Paris sono le uniche due concorrenti donne ai Live X Factor 2021 è entrato nel vivo: giovedì 28 ottobre andrà in onda su SkyUno la prima puntata dei Live. E in questa edizione all’insegna del cambiamento non mancano le sorprese: tra i dodici nuovi concorrenti solo due sono donne. Sono Vale LP. e Nika Paris, rispettivamente nella squadra di Emma e Mika. Ma perché sono solo due? Eliminare le categorie ha dato davvero precedenza al talento, indipendentemente dal genere, o in qualche modo ha svantaggiato le donne?

A cura di Elisabetta Murina

Vale LP. e Nika Paris, le due concorrenti donne a X Factor 2021

Fin dall'inizio questa edizione di X Factor si è presentata come una rivoluzione: nuovo conduttore, Ludovico Tersigni, e nessuna divisione dei concorrenti nelle tradizionali categorie. Niente più Under donne e uomini, Over e Band, ma spazio solo al vero talento. Non a caso, infatti, lo slogan di quest'anno è "Come as you are", cioè "libero di essere chi sei" per lanciare un messaggio all'insegna dell'inclusività. Ora la gara sta per entrare nel vivo: giovedì 28 ottobre andrà in onda su Sky Uno la prima puntata dei Live. Dodici concorrenti hanno superato la fase degli Home Visit e sono pronti a esibirsi sul palco sotto gli occhi attenti dei giudici (e coach), Emma Marrone, Mika, Manuel Agnelli e Hell Raton, gli stessi della scorsa edizione. Tra le nuove promesse di X Factor 2021, però, ci sono solo due concorrenti donne: Nika Paris e Vale LP. Ma perché sono solo due? Eliminare le categorie ha dato davvero precedenza al talento, indipendentemente dal genere, o in qualche modo ha svantaggiato le donne?

Chi sono Nika Paris e Vale LP., le due donne a X Factor 2021

Tra i dodici concorrenti di X Factor 2021, solo due sono donne: Nika Paris e Vale LP. La prima (il cui vero nome è Nicole Palasheva) è stata scelta da Mika, ha 16 anni ed è originaria della Bulgaria. Fin dalle prime fasi delle selezioni è riuscita a stregare il giudice con la sua versatilità e personalità. La seconda, 21 anni, nome d'arte di Valeria Sanseverino, è stata definita da Emma una "matta sana". Si è presentata agli Home Visit (l'ultima fase prima dei Live) con la cover di "Che Dio ti benedica" di Pino Daniele, commuovendosi anche alla fine. La sua voce e la sua sensibilità hanno decisamente conquistato il cuore della sua coach che l'ha scelta nella sua squadra.

Nika Paris e Vale LP. ai Bootcamp

La reazione sui social: valorizzazione del talento o penalizzazione delle donne?

A X Factor 2021 la quota rosa è bassa: tra i 12 concorrenti solo due sono donne. Sui social i fan del talent si sono subito schierati in posizioni contrapposte. Se, seguendo il "libero di essere chi sei" di questa edizione, è vero che il talento non ha genere, forse il fatto che ci sia meno componente femminile può significare, semplicemente, che sono state meno brave di altri cantanti in lizza per entrare nello show. Ma dall'altra parte questo nuovo meccanismo potrebbe aver penalizzato le donne come non era mai successo nelle scorse edizioni.

Gli altri concorrenti di X Factor 2021

Le squadre di X Factor 2021 sono formate. Nel team di Emma Marrone, oltre a Vale LP, ci sono Edo, Le Endrigo, Gianmaria e la band Riva. Quello di Mika, oltre a Nika Paris, è composto dal gruppo de i Westfalia e i Mombao e dai solisti Karma e Fellow. Il team di Manuel Agnelli è così formato: Bengala Fire, Mutonia, Erio e Nava. La scelta di Hell Raton invece è ricaduta su i Karakaz, Mira, Edoardo Spinsante, Melli e Gemma e Versailles. Appuntamento a giovedì 28 ottobre con le loro prime esibizioni ai Live.