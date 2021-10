Live di X Factor 2021, Paola Di Benedetto condurrà il post puntata: “Comincia una nuova avventura” Nel corso della conferenza stampa che anticipa la fase decisiva del programma, è stato svelata una nuova figura, quella di Paola Di Benedetto, che prenderà il posto di Daniela Collu in conduzione del post puntata, ‘Hot Factor’, nel quale sarà incaricata di raccogliere i commenti dei giudici e degli ospiti. Emma Marrone ha replicato alle polemiche sulle presenze femminili dello show: “Sessismo e maschilismo sono parole forzate. Semplicemente poche ragazze erano pronte per i live show”.

X Factor 2021 si avvina alla fase finale: i Live sono sempre più vicini e i concorrenti, quest'anno fuori dalle griglie delle canoniche categorie, sono pronti ad esibirsi nel corso degli appuntamenti in diretta che decreteranno il vincitore. Nel corso della conferenza stampa che anticipa la fase decisiva del programma, è stato svelata una nuova figura, quella di Paola Di Benedetto, che prenderà il posto di Daniela Collu in conduzione del post puntata, ‘Hot Factor', nel quale sarà incaricata di raccogliere i commenti dei giudici e degli ospiti. Ex Madre Natura di Ciao Darwin e vincitrice del GFVip, nell'ambito della musica Paola Di Benedetto ha condotto l'evento RTL 102.5 Power Hits Estate all'Arena di Verona.

La polemica sul numero delle concorrenti donne

Hanno suscitato diverse polemiche le scelte dei giudici che hanno portato alle Live un cast quasi del tutto al maschile. Dopo la decisione di rendere l'edizione del programma per la prima volta "gender fluid", al pubblico è sembrato una contraddizione che le uniche due ragazze ad accedere alla fase finale siano state Vale L.P. e Nika Paris, rispettivamente della squadra di Emma e Mika. In conferenza stampa, Emma Marrone ha chiarito: “Sicuramente la parola sessismo e maschilismo, in questa circostanza, la trovo forzata. Quest’anno, c’è stata data la possibilità di scegliere una squadra che ci potesse somigliare in maniera artistica. Credo abbiano fatto scelte artistiche. Magari di tutte le ragazze che si sono presentate, non tante erano pronte per partire con i live show”. Anche Mika ha ribadito che le loro scelte sono state fatte in totale libertà:

Ho semplicemente fatto scelte su base artistica. Se la trasmissione non fosse vera, ci avrebbero imposto una quota rosa. Invece le nostre scelte sono libere. Gli altri anni non c’è mai stato questo tipo di problema. Io ho scelto band con molte artiste femminili. È una questione di rispetto anche nei confronti degli artisti.

Quando iniziano i Live di X Factor

I live di X Factor 2021 iniziano con il primo appuntamento giovedì 27 ottobre alle 21.15 su Sky e in streaming su Now. Verranno subito fatti ascoltare i brani inediti dei 12 talenti di questa edizione e, come ha rivelato la conferenza stampa, Carmen Consoli sarà ospite della prima puntata, mentre i Coldplay saranno ospiti della puntata finale.