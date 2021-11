A X Factor eliminati Karakaz e Vale LP, Mika: “Quello che dico non conta un ca**o” Doppia eliminazione nella terza puntata di X Factor 2021. Sul finale Tersigni chiude il televoto prima dell’ultimo appello dei giudici, Mika non la prende bene.

A cura di Andrea Parrella

La terza puntata di X Factor 21 si è chiusa con due eliminazione, al termine di una puntata ricca di emozioni e colpi di scena, con esibizioni interessanti che hanno mostrato i progressi dei concorrenti in gara. Dopo la prima eliminazione della scorsa puntata, con i Westfalia costretti a lasciare il palco, sono stati Vale LP e i Karakaz ad abbandonare il sogno di arrivare fino alla finale dei live.

Anche il finale della terza puntata, come quello della settimana precedente, è stato segnato da un piccolo siparietto di Mika che ha visto Ludovico Tersigni nei panni del protagonista involontario. Il conduttore ha chiuso il televoto finale in anticipo, prima di poter dare ai giudici la parola per un ultimo appello, suscitando una reazione ironica ma al contempo infastidita di Mika.

Ma andiamo per gradi, la puntata come sempre si è strutturata su due manche, con sei esibizioni ciascuna. La novità, esplicitata sin da subito da Tersigni, è proprio quella della doppia eliminazione. La prima manche si è conclusa con Le Endrigo e Vale LP al ballottaggio, nella seconda la stessa sorte è capitata a Nika Paris e i Karakaz. Si è giunti quindi a una sfida a quattro per la conquista dei due posti disponibile per continuare il percorso di X Factor.

L'errore di Tersigni sul televoto

I concorrenti si esibiscono con i rispettivi cavalli di battaglia e proprio qui si consuma il giallo. Tersigni, pressoché impeccabile in queste prime tre puntate, annuncia la chiusura del televoto dimenticando di lasciare ai giudici l'ultimo appello al pubblico per convincere a salvare i propri artisti. Scusandosi, Tersigni chiede comunque ai giudici di esprimersi, ma quando arriva il turno di Mika, il cantante inizia un discorso per poi chiuderlo così: "Ma tanto è inutile che parlo, tanto quello che dico non conta un ca**o", chiaramente riferendosi alla chiusura anticipata del televoto.

Ultimo ballottaggio, si va al tilt

Per fortuna di Mika la sua concorrente, Nika Paris, è la prima ad essere salvata dal televoto. La prima eliminazione annunciata è quella di Vale LP, mentre il ballottaggio finale è tra Le Endrigo e i Karakaz. Sia Emma che Hell Raton scelgono il fairplay e si autovotano il proprio concorrente per l'eliminazione. Manuel Agnelli e Mika danno un voto a testa per i due gruppi al ballottaggio e si va così al tilt, con l'eliminazione dei Karakaz. Le Endrigo salvi, possono continuare la loro corsa.