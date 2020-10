Emma Marrone è la rivelazione di X Factor 2020. Volto nuovo per la giuria del talent, insieme al produttore discografico Hell Raton, e ai veterani Mika e Manuel Agnelli, la cantante è già amatissima dal pubblico. Ad X Factor ha portato il suo carattere forte, fatto di grinta, ma anche di tanta sensibilità. Lo ha dimostrato in questa prima fase del programma, le Audition, giunte al terzo ed ultimo appuntamento prima dei Bootcamp. Nel corso della puntata, la giudice si è commossa davanti alla voce di Roccuzzo, giovane siciliano che ha cantato "Promettimi" di Elisa. Poi è stat il turno di Eda Marì, che ha fatto breccia nel cuore di Emma con l'inedito "Male". Ma in mezzo a tanta emozione, Emma si è lasciata andare anche ad uno sfogo senza mezzi termini nei confronti di un giovane rapper che l'ha fatta infuriare appena salito sul palco.

La sfuriata di Emma al rapper Ngaty

I giudici hanno lasciato esibire Alessandro, in arte Ngaty. La sua performance è stata buona e da parte della giuria è arrivato anche qualche complimento. Ma a far davvero infuriare Emma Marrone è stato l'atteggiamento del ragazzo, apparentemente svogliato e poco interessato al provino. Subito dopo aver cantato infatti, ha iniziato a ciondolare sul palco e si è lasciato andare a qualche sbadiglio, neanche troppo nascosto. "Sei annoiato?", gli ha chiesto la giudice. Lui risponde di aver fatto tardi la sera prima. "Ma dove sei stato?", ha chiesto Mika con un sorriso. "Eh con gli amici", ribatte lui. "Ma prima di un provino?!", lo ha incalzato Emma, che non è affatto riuscita a trattenere la sfuriata. "Questo lavoro è fatto di orari tardi, di prove che magari finiscono alle 2 di notte e magari la mattina dopo ti devi svegliare presto per fare delle interviste. Se vieni qua devi venire con la fame e gli occhi di fuori, se mi sbadigli in faccia sembra che mi stai facendo un favore". Lui si è giustificato: "Non mi sono nemmeno reso conto di averlo, questo atteggiamento". Alla fine Emma gli ha concesso un sì: "Mi rode il c*lo ma per me è sì, il tuo ritornello mi è rimasto in testa".

La nuova versione delle Audition

Con la nuova edizione, le Audition di X Factor si sono svolte in maniera inedita, nel pieno rispetto dell'emergenza sanitaria in corso. Non solo uno studio completamente rinnovato, nello storico Teatro 5 di Cinecittà, ma anche più attenzione alla scrittura, alla composizione e alla produzione musicale dei concorrenti. L'assenza del pubblico in studio ha fatto sì che si creasse un clima più intimo e un vero e proprio ritorno alla musica, con una sorta di "one to one", fra giudici e giovani talenti. L'appuntamento ora è con la fase dei Bootcamp, in onda dal prossimo giovedì 8 ottobre, su Sky Uno. E secondo le prime indiscrezioni, sembra che ad Emma sarà assegnata la categoria degli Over.