Nella puntata di Live-Non è la D'Urso è stato ospite Vittorio Sgarbi. Il critico d'arte, ormai sempre più spesso invitato nel salotto domenicale di Canale 5, è stato chiamato a rispondere ad alcune domande relative al flirt che gli fu attribuito con Franceska Pepe, attuale concorrente del Grande Fratello Vip. La fama si grande amatore lo precede da sempre, quindi, l'idea che avesse avuto una relazione con una donna più giovane non aveva turbato il pubblico del reality, finché la modella non ha categoricamente smentito la liaison, dicendo che fosse una cosa organizzata a tavolino. A questo proposito, però, Sgarbi ha avuto qualcosa da ridire.

La smentita di Vittorio Sgarbi

Colpito nell'orgoglio e per quello che potremmo definire amore di verità, Vittorio Sgarbi non ha esitato a definire ciò che c'è stato tra lui e Franceska Pepe qualche anno fa, che i giornali avevano etichettato come una storia d'amore tra il noto volto tv e l'avvenente modella. In risposta alla domanda di Barbara D'Urso, quindi, il sindaco di Sutri ha candidamente raccontato quello che è accaduto tra lui e la gieffina: "Nulla di organizzato a tavolino stavo inaugurando una mostra a Sanremo. Venne verso di me una donna molto bella e fu totalmente libera nell’amarmi. Mi nascosi dietro un angolo con lei e la cosa diventò una parentesi affettuosa che durò fino alle sette del mattino. Era un’intimità così stretta che sembrava un fidanzamento. Poi ci ha incontrato una giornalista e le abbiamo detto che eravamo fidanzati. Un colpo di fulmine non legato alla mia notorietà. Lei poi ha cercato di far rimuovere la notizia, invece ora ne parla in televisione".

Il racconto di Franceska Pepe

Franceska Pepe, ormai tra i personaggi più discussi della casa del Grande Fratello Vip, con la quale sembra che non tutti gli inquilini abbiano instaurato un bel rapporto, in una chiacchierata con Tommaso Zorzi si è trovata a parlare della sua presunta relazione con Vittorio Sgarbi. In quell'occasione la modella ha ritrattato ciò che il gossip aveva largamente diffuso e ha raccontato la sua verità: "Eravamo a Sanremo…A quel punto una giornalista gli ha chiesto "che bella, ma è la tua fidanzata?" e Sgarbi ha risposto "vorrei che lo fosse, comunque sì è la mia fidanzata". Insomma è stata una cosa montata ad hoc, un servizio di gossip come tanti altri. Io non so neanche come si sia creato tutto questo. Era una battuta”