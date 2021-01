Aveva la faccia rassicurante e simpatica e a lui venivano affidati i principali siparietti in scena al Caffè Vulcano, facendo spalla ora Raffaele Giordano (Patrizio Rispo), ora con Renato Poggi (Marzio Honorato), ora con Guido Del Bue (Germano Bellavia). Il suo personaggio era quello di Lino Viscovo ed era interpretato da Vittorio Ciorcalo. L'attore, in un post su Facebook, si sfoga perché viene ciclicamente dimenticato negli omaggi ai personaggi storici di Un posto al sole: "Grazie per avermi completamente ignorato ricordando gli attori storici della soap".

Il messaggio di Vittorio Ciorcalo

L'attore Vittorio Ciorcalo si sfoga sul suo profilo personale Facebook, puntando il dito contro chi lo ha dimenticato nel corso del tempo, ma rincuorandosi di poter contare ancora nella stima affettuosa di tanti ammiratori che ancora lo ricordano.

GRAZIE A UN POSTO AL SOLE……..Per avermi completamente ignorato ricordando gli attori storici della soap. Nel mio piccolo sono stato un attore " storico" per 4 anni,creandomi da SOLO il personaggio di Lino Viscovo, il cameriere del bar Vulcano e ottenendo un indice di gradimento personale che ha contribuito al successo di UPAS. Ma evidentemente per la produzione RAI io non sono esistito o non mi ritengono "storico". Per quanto mi riguarda io ringrazio ,al posto della RAI, tutti i miei ammiratori di quel periodo che hanno contribuito a rendermi popolare e che ancora oggi si ricordano di quel personaggio che a suo tempo fece "storia" .

Chi era Lino, il cameriere del Caffè Vulcano

Ma chi era Lino Viscovo, il cameriere del Caffè Vulcano? Era un personaggio interpretato da Vittorio Ciorcalo, presente dal 1999 fino al 2004. La peculiarità del personaggio era quella di essere sempre molto sfortunato, a lui erano legati gli episodi comici più divertenti che ruotavano intorno alle attività del Caffè Vulcano. I momenti più divertenti erano principalmente legati alla complicità che il suo personaggio aveva con quello interpretato da Patrizio Rispo, Raffaele Giordano. L'uscita di scena è stata preparata tra il 2002 e il 2004: dopo il fidanzamento con la postina Grazia (Stefania Spugnini), Lino decide di lasciare per sempre Napoli e il Caffè Vulcano partendo come cameriere per le navi da crociera. L'attore uscirà progressivamente dai riflettori fino ad oggi, completamente dimenticato.