Nina Soldano dice addio a Un posto al sole. Sembra proprio che gli spettatori dell'amatissima soap napoletana dovranno fare a meno di uno dei volti storici. L'iconico personaggio di Marina, che impreziosisce la trama sin dal 2003 e dunque da oltre 17 anni, è stato messo da parte. Decisione definitiva o solo temporanea? Di certo ha causato il malcontento del pubblico e la reazione dell'attrice Nina Soldano. Ma andiamo con ordine.

Addio al personaggio di Marina

Nelle puntate di Un posto al sole in onda nella settimana appena trascorsa, Marina ha deciso di lasciare Napoli. Il personaggio dell'affascinante imprenditrice ha spiegato: "Adesso io e Fabrizio riprenderemo da dove ci eravamo fermati. Ci sposiamo". E mentre sullo schermo scorrevano le scene più passionali e rappresentative che hanno visto protagonista Marina, la donna sospirava e metteva i bagagli in auto. Roberto Ferri, con cui ha avuto una tormentata relazione, è arrivato giusto in tempo per vederla partire e amareggiato ha sussurrato: "Addio Marina". Questa è stata la sua ultima scena.

Nina Soldano commenta l'addio di Marina

L'attrice Nina Soldano è intervenuta su Instagram per fare una importante precisazione. Ha spiegato, infatti, di non aver scelto lei di lasciare Un posto al sole e di non sapere se il personaggio di Marina verrà reintegrato in futuro: "Buongiorno a tutti! Vorrei chiarire un paio di cose: l’uscita di Marina non è stata una mia scelta. Se Marina, tornerà e quando io questo ancora no lo so, l’unica certezza è la sua partenza. Vi ringrazio per avermi inondata di messaggi di stima, affetto e tanto amore per Marina e per me…non fanno altro che riempirmi il cuore di gioia. Vi amo".

La protesta degli spettatori

Gli spettatori non sono apparsi affatto contenti della fine del percorso di Marina nella soap Un posto al sole. Sui profili social dell'attrice Nina Soldano, sono piovuti commenti di disappunto. C'è chi si dice pronto ad avviare una petizione per riportare l'attrice sul set della soap napoletana. Tra i commenti si legge: "Un posto al sole senza le colonne portanti non è la stessa cosa, e Marina è una di quelle!" oppure: "Ma torna Marina vero? Se il 2021 inizia già così non va per niente bene! Una colonna portante di UPAS che va via così, senza nemmeno prepararci all’idea no eh" e ancora: "È stata devastante, la scena più toccante dei miei 24 anni di un posto al sole. Ritorna…". Non resta che attendere le prossime settimane per scoprire se ci saranno nuovi sviluppi.