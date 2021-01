Le trame e le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole: negli episodi in onda da lunedì 18 gennaio 2021 a venerdì 22 gennaio 2021, Filippo riesce a scappare dai sequestratori e inizia a provare pena per Leonardo. Alex decide di lasciare Vittorio, che fa di tutto per riconquistarla. L'appuntamento con la soap napoletana è alle ore 20:45 su Rai3.

Dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti di Un posto al sole, Leonardo ha fatto a Filippo una importante rivelazione sulla morte di Tommaso. Poi, Leonardo e Filippo sono stati sequestrati da alcuni delinquenti. Serena tenta di salvarli e prova a fare pressioni per il pagamento di un riscatto. Vediamo cosa accadrà nei nuovi episodi di Un posto al sole.

Puntata di lunedì 18 gennaio

Filippo vorrebbe fuggire ma Leonardo lo ostacola. Cerruti dovrà fare i conti con numerosi problemi. Nulla sembra andare per il verso giusto per l'uomo. Spesso, i risultati che ottiene sono opposti a ciò a cui aspira. L'uomo decide di affrontare Sarti. Cambiamenti in arrivo anche per Michele, che vedrà lo stile editoriale della radio in cui lavora, andare incontro a improvvise modifiche.

Puntata di martedì 19 gennaio

Filippo riesce finalmente a tornare a casa. Purtroppo, Leonardo non è fortunato quanto lui. Il ritorno di Chiara in radio, porta importanti cambiamenti. Nonostante la tensione sia alle stelle, Silvia è certa che Michele ce la farà ad affrontare anche questa. Cerruti affronta Sarti e la discussione prende una piega che nessuno dei due aveva previsto.

Puntata di mercoledì 20 gennaio

Per Alex è ormai arrivato il momento di partire per la Spagna per realizzare un film d'animazione. All'ultimo momento, però, la ragazza prende una decisione imprevista. Serena e Filippo si assicurano che la condizione clinica di Leonardo, ormai anche lui libero, sia migliorata e con sollievo, lo vedono stare pian piano sempre meglio. Poi, tentano di contattare la sua famiglia. Angela riceve una bellissima notizia.

Puntata di giovedì 21 gennaio

Silvia tenta di sollevare l'umore di Michele, impegnato in una complicata collaborazione con Chiara. Filippo non può fare a meno di notare come Leonardo sia rimasto solo. Per questo, inizia a provare pena per lui. Alex, intanto, ha preso un'importante decisione. Ha lasciato il suo fidanzato Vittorio, ma quest'ultimo prova in tutti i modi a convincerla a ripensarci.

Puntata di venerdì 22 gennaio

Silvia sembra essere vittima di un'aggressione. Michele tenta di inseguire l'uomo che avrebbe tentato di farle del male. Poi, prova a convincere Silvia a contattare immediatamente la Polizia. Ilaria si scusa con Rossella, spera che lei decida di dare un'altra opportunità alla loro amicizia. Vittorio deve fare i conti con i suoi problemi di cuore.