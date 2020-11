La fiction Vite in fuga inizia domenica 22 novembre su Rai1. Protagonisti Anna Valle e Claudio Gioè. La serie tv diretta da Luca Ribuoli è composta da sei puntate e dodici episodi. Al momento, la messa in onda è prevista per il 22, il 23, il 29 e il 30 novembre e il 6 e 7 dicembre. La fiction è ambientata in Trentino Alto Adige, in particolare a Ortisei, a Merano e a Bolzano. L'appuntamento è alle ore 21:25 su Rai1.

Anticipazioni prima puntata 22 novembre

La prima puntata di Vite in fuga andrà in onda domenica 22 novembre. Nel primo episodio, intitolato 6 mesi prima, Claudio Caruana è un uomo di successo. Vive a Roma ed è dirigente al Banco San Mauro. La sua vita viene completamente sconvolta quando viene travolto da uno scandalo finanziario. La magistratura indaga sul suo conto. Claudio scopre anche che il suo migliore amico, Riccardo Elmi, da tempo subisce il tormento di alcune minacce. Lo incontra al suo compleanno, ma il giorno dopo l'uomo viene trovato morto e Claudio viene accusato dell'omicidio. Caruana comprende che c'è un complotto contro di lui e la sua famiglia. Un ex agente dei servizi segreti, Casiraghi, decide di aiutarlo. Quest'ultimo propone loro di cominciare una nuova vita, con un'altra identità. Così, viene simulato un incidente in motoscafo e dopo essere stati proclamati morti, fuggono. Nel secondo episodio, intitolato Ortisei, l'ispettrice Agnese Serravalle è fermamente convinta della colpevolezza di Caruana. Intanto, la famiglia si è stabilita a Ortisei, in Alto Adige. Hanno cambiato il cognome in Marasco. Claudio si chiama Giorgio e Silvia ha cambiato il nome in Anna. Ilaria diventa Matilde e Lorenzo, Alessio. Questa situazione fa soffrire soprattutto i figli, creduti morti dai loro amici e costretti a rifarsi una vita. Silvia spera che il marito dimostri presto la sua innocenza, ma il video di una telecamera di sorveglianza sembra incastrarlo.

La trama di Vite in fuga

Claudio e Silvia Caruana vivono una vita felice e agiata. Hanno due figli, anche loro impeccabili. La loro quotidianità viene sconvolta quando Claudio rimane coinvolto in uno scandalo finanziario e nell'omicidio del collega e amico Riccardo, di cui viene ritenuto colpevole. Claudio e Silvia, aiutati da un ex agente dei servizi segreti, fuggono e si rifanno una vita a Ortisei, in attesa che venga fuori la verità.

Il cast di Vite in fuga: attori e personaggi

Claudio Gioè interpreta Claudio Caruana; Anna Valle interpreta Silvia Caruana; Tobia De Angelis interpreta Alessio Caruana; Tecla Insolia interpreta Ilaria Caruana; Barbara Bobulova interpreta l'Ispettrice di Polizia; Francesco Arca interpreta Cosimo Casiraghi; Pierpaolo Spollon interpreta il Vice Ispettore Polito. Nel cast anche Giorgio Colangeli, Federica De Cola, Alessandro Tedeschi, Francesco Colella e Ugo Pagliai.

Come vedere le puntate di Vite in fuga su Raiplay

Se non si ha la possibilità di seguire la serie tv Vite in fuga con Claudio Gioè e Anna Valle la domenica e il lunedì in prima serata, la soluzione non manca di certo. È possibile, infatti, assistere agli episodi su smartphone, tablet o computer in diretta streaming su RaiPlay. Sulla piattaforma della Rai, inoltre, sarà possibile recuperare le puntate anche dopo la messa in onda.