È ormai un momento fisso di Domenica In, l'alleggerimento affidato a Vincenzo De Lucia. Il comico napoletano è apparso nei panni di Barbara D'Urso, personaggio già mostrato anche nell'ultima puntata di Stasera tutto è possibile, stravolgendo la scaletta della Signora della Domenica per eccellenza, Mara Venier.

Un momento di televisione deliziosa con tanto di sfottò tenero nei confronti di Barbara D'Urso. Vincenzo De Lucia, in effetti, riesce ad imitare la conduttrice Mediaset senza alcuna volgarità, anzi con grande gusto, al punto che la stessa Barbara D'Urso ha dimostrato di apprezzare, pubblicando l'intero intervento sui suoi social.

Artista completo – imitatore, attore, cantante, conduttore – Vincenzo De Lucia ha vinto il Premio Alighiero Noschese nel 2009, il massimo riconoscimento per un artista specializzato nel campo delle imitazioni. A Fanpage.it, Vincenzo De Lucia si è raccontato così, riconoscendo Vladimir Luxuria, Mara Venier e Stefano De Martino come una sorta di "madrine" e "padrini" di spettacolo:

Vladimir ha aperto delle porte a quella che era una mia dimensione molto regionale, grazie al palco del Gay Village. In quegli anni, era una manifestazione frequentata da tantissimi addetti ai lavori. C'è stata la possibilità di farsi conoscere un po' di più. Mara Venier è una regina della televisione e la sua stima è un passaggio fondamentale per la mia carriera. La vera opportunità me l'ha data Stefano De Martino che mi ha voluto a Stasera tutto è possibile, che è la cornice più felice che ho per esprimermi in questo momento.