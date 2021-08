Video e foto del matrimonio di Claudia e Ste: tra gli invitati le ex coppie di Temptation Island Stefano Socionovo e Claudia Venturini si sono sposati sabato 7 agosto. Il matrimonio, che durante il percorso a Temptation Island 2021 è sembrato più volte a rischio, alla fine è stato celebrato. Tra gli invitati, le ex coppie del reality condotto da Filippo Bisciglia. Ecco video e foto della cerimonia.

A cura di Daniela Seclì

Stefano Socionovo e Claudia Venturini sono marito e moglie. I due giovani, che nelle scorse settimane hanno messo alla prova il loro amore nella trasmissione Temptation Island, sono convolati a nozze sabato 7 agosto. Alla cerimonia, trasmessa in diretta su Instagram, erano presenti gli ex concorrenti del reality di Canale5.

Il fatidico sì dopo i dubbi a Temptation Island

Era il 2017 quando Claudia Venturini e Stefano Socionovo si sono fidanzati. I due hanno iniziato a parlare molto presto di matrimonio, poi però è scoppiata la pandemia. La convivenza forzata, anziché unirli ancora di più, li aveva portati a riflettere sulla loro relazione e a mettere in dubbio il desiderio di convolare a nozze. La data, tuttavia, era già stata fissata per sabato 7 agosto. Più volte, durante il percorso nel reality, Claudia aveva visto scricchiolare la volontà di sposarsi, ma al falò di confronto con Ste ogni dubbio era scomparso. Oggi sono state celebrate le nozze. Claudia si è presentata all'altare con un abito bianco di tulle e pizzo, mentre Ste la attendeva con un vestito blu.

Tra gli invitati le coppie di Temptation Island

Al matrimonio di Claudia Venturini, gli ex concorrenti di Temptation Island 2021. Nelle foto pubblicate sui social è possibile notare come fossero presenti Natascia Zagato e Alessio Tanoni, ancora felicemente fidanzati proprio come Federico Rasa e Floriana Angelica. Presente alla cerimonia anche Valentina Nulli Augusti, al momento single. Tra gli invitati anche il gelosissimo ex Tommaso Eletti, che presto potrebbe varcare la porta rossa del Grande Fratello Vip. Tra le coppie scoppiate che hanno partecipato al matrimonio di Claudia e Ste, anche Jessica Mascheroni e Alessandro Autera e Manuela Carriero, ormai legatissima al "tentatore" Luciano Punzo, e il suo ex compagno Stefano Sirena, fidanzato con la "tentatrice" Federica Cleo.