L'edizione del Grande Fratello Vip attualmente in onda, sta interessando particolarmente gli spettatori. Di tanto in tanto, non manca chi si prende la briga di andare a urlare fuori dalla casa per manifestare affetto ai gieffini o avvisarli su presunti complotti. Nelle ultime ore, il messaggio urlato al megafono era indirizzato a Pierpaolo Pretelli. Ecco cosa è successo.

Il messaggio per Pierpaolo Pretelli

Una spettatrice del Grande Fratello Vip, si è recata fuori dalla casa per recapitare un messaggio a Pierpaolo Pretelli. Ricordiamo che l'ex velino di Striscia la Notizia è già finalista insieme a Dayane Mello. Ebbene, mentre si trovava in giardino con Andrea Zenga, ha sentito il messaggio a lui rivolto: "Pier esci l'8, il vincitore è già scritto". Quindi, si consigliava al gieffino di lasciare la casa del Grande Fratello Vip l'8 febbraio, anziché proseguire il suo percorso fino alla finale dell'1 marzo. Già nei giorni scorsi, un altro messaggio arrivato da fuori, aveva messo in subbuglio i concorrenti: "Televoto truccato dal Brasile, fuggite dal circo".

La reazione del concorrente del GF Vip

Pierpaolo Pretelli è rimasto impassibile. Secondo quanto riporta Novella 2000, poi sarebbe stato raggiunto da Maria Teresa Ruta. Quest'ultima avrebbe rassicurato il concorrente, invitandolo a non lasciarsi influenzare dai messaggi che arrivano dall'esterno. La decisione su quando e se interrompere l'esperienza nella casa del Grande Fratello Vip spetta solo a lui. Poi, Maria Teresa avrebbe detto la sua circa il presunto "vincitore già scritto" di cui parlava la ragazza che ha urlato fuori dalla casa. La concorrente, anche alla luce del precedente messaggio, avrebbe fatto riferimento a Dayane Mello: "Qualunque decisione prendi, va bene. Il vincitore doveva essere Tommaso, ma sarà Dayane. È scritto. Quindi? Ma a noi che ce frega?”. Pretelli avrebbe concluso serafico: "Infatti, io la mia vittoria già l'ho avuta".