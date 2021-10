Uomini e Donne, Simone Cipolloni torna per corteggiare Andrea Nicole Conte A Uomini e Donne per un corteggiatore che va via, ce n’è un altro che arriva. Ed ecco che dopo l’addio di Gabrio Landi ad Andrea Nicole Conte, a corteggiarla si presenta Simone Cipolloni che, però, non è nuovo agli appassionati del programma dal momento che è stato uno dei corteggiatori di Clarissa Marchese.

A cura di Ilaria Costabile

Un nuovo corteggiatore si è presentato al cospetto di Andrea Nicole Conte, che si aggiunge alla lista di ragazzi che da quando la 29enne è salita sul trono sono andati nel programma di Maria De Filippi per conoscerla. Si tratta, però, di un volto che gli appassionati del dating show di Canale 5 ricorderanno, ovvero Simone Cipolloni, uno dei ragazzi che era tra i corteggiatori di Clarissa Marchese, adesso sposata con Federico Gregucci.

Simone Cipolloni arriva in studio

Simone Cipolloni è entrato nello studio di Uomini e Donne durante la puntata in onda di giovedì 21 ottobre, poco dopo l'addio di Gabrio Landi e Andrea Nicole. Quest'ultima era appena tornata al suo posto dopo aver abbracciato il suo ex corteggiatore e, a questo punto, Maria De Filippi fa entrare il nuovo pretendente della tronista milanese in modo da iniziare ben presto le presentazioni. Si tratta della seconda esperienza per Simone nel dating show di Canale 5, nonostante sia stato anche uno dei volti di Temptation Island dove figurava come tentatore.

Gabrio decide di abbandonare il programma

Intanto durante la puntata, si consuma un vero e proprio colpo di scena: Gabrio, uno dei corteggiatori di Andrea Nicole, decide di lasciare la trasmissione. La sua scelta è maturata dopo il bacio che c'è stato tra Ciprian e la tronista, un gesto inaspettato che per lui ha avuto, però, un certo peso, come ha cercato di spiegare anche in studio: "Mi era passata la rabbia, ma la verità è che sono bloccato, per me il bacio è importante, molto più importante del sesso con una persona che ti piace tanto. Non ti sto dando una colpa, è giusto che tu faccia il tuo percorso, però non me la sento più". A queste parole Andrea Nicole ha replicato pacatamente: "Me lo aspettavo, anche in esterna subiva la mia vicinanza. Ti ringrazio, però, per averlo detto ora e non più avanti, ti capisco benissimo e non posso darti torto".