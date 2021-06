Luca Cenerelli, in un'intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, ha rotto il silenzio su Elisabetta Simone e il rapporto che stanno tentando di ricucire dopo che si sono spente le telecamere. Inizialmente è stato il cavaliere del Trono Over a mettere un muro tra lui e la dama, spiegando di non provare niente per lei. Lontano da Elisabetta, però, sostiene di aver sofferto: "Ho passato dei giorni devastanti, perché staccarmi drasticamente da Elisabetta mi ha fatto stare male".

Perché inizialmente ha lasciato Elisabetta Simone

Elisabetta Simone ora fa fatica a fidarsi di Luca Cenerelli, dopo tutta la sofferenza che le ha fatto provare. Tuttavia, il cavaliere del Trono Over ha spiegato il motivo che lo ha spinto a prendere le distanze. All'inizio aveva le idee confuse, non era certo di provare dei sentimenti per lei:

"Sapevo di dover lasciar stare Elisabetta per il suo bene, almeno fino a quando i miei sentimenti non fossero stati certi, ma ciò non lo ha reso meno doloroso. Quando ho sentito dire da Elisabetta e Marco che si erano baciati mi ha fatto male. Provavo dei sentimenti che avevo paura di ammettere".

E ha aggiunto: "Ho perso 3 kg dal giorno in cui ho detto a Elisabetta di chiudere il nostro rapporto". Ha dichiarato, dunque, di iniziare a provare qualcosa che si avvicina all'amore: "Per lei sono stato male, mi sono tormentato e non era solo per la gelosia di immaginarla tra le braccia di un altro. Credo che io stia iniziando a innamorarmi".

Luca è pronto a impegnarsi con Elisabetta?

Quando gli è stato chiesto se sia pronto a dare a Elisabetta le certezze di cui ha bisogno, Luca Cenerelli è apparso vago. Sembra che il cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne abbia intenzione di procedere con i piedi di piombo: